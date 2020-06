Monika Hanigovská

Včera o 20:09 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Lukáš točí divé zvieratá: Plazí sa v maskovacom obleku, v gumákoch brodí jazerá a keď točí vtáky, hodiny trávi na jednom mieste

Predstavujeme vám šikovného českého kameramana, ktorý je v prírode ako doma. Pozrite si aj zviera, ktoré boli jeho očami najnáročnejšie vôbec natočiť.

Vďaka jeho trpezlivosti, záujmu o prírodu a bystrému oku si môžete vychutnať jeho fascinujúce videá zo sveta zvierat. — Foto: Facebook/Lukáš Pich - kameraman přírody, Instagram/pichlukas

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 4. júna - Lukáš Pich je doslova kameramanom prírody. Ako vraví, je to zmes rôznych činností a samotné filmovanie zvierat je už len pomyselnou čerešničkou na torte.

Za jeho úžasnými videami, ktoré zachytávajú svet zvierat, je kopec práce, lebo s každým živočíchom je to trochu iné. Pri natáčaní operencov často trávi dlhé hodiny v úkryte, počas filmovania cicavcov sa pohybuje terénom v maskovacom obleku, k obojživelníkom musí niekedy ísť priamo do vody v rybárskych gumákoch a ak sa rozhodne natočiť fascinujúci svet hmyzu, potrebuje si zase väčšinou okolie dosvietiť pomocou svetiel.

Vďaka jeho trpezlivosti, záujmu o prírodu a bystrému oku ale aj dedkovi, ktorý mu ako prvý daroval prvú kameru, si môžete aj vy vychutnať fascinujúci a podmanivý svet zvierat priamo z vašich obývačiek. „Baví ma ukazovať ľuďom zvieratá, ktoré majú priamo za domom, a pritom ich možno nikdy nevideli,“ aj s takouto pozvánkou vás Dobré noviny pozývajú do sveta zvierat, o ktorom ste možno ani netušili.

Natáčaniu v prírode sa venujete profesionálne alebo skôr vo svojom voľnom čase? Na sociálnej sieti som sa o vás dozvedela, že ste prostý chlapec s kamerou v ruke. Je to najmä váš koníček?

Ťažko sa to odlišuje. Posledné tri roky ma natáčanie prírody živí a venujem sa mu na plný úväzok, ale zároveň je to stále aj môj najväčší koníček. Väčšinou svoj čas nerozdeľujem na pracovný a voľný, skrátka sa priebežne venujem tomu, čo ma napĺňa. Z vlastnej iniciatívy a na vlastnú päsť natáčam divokú prírodu a zábery si odo mňa kupujú filmári, ktorí ich potom využívajú vo svojich vlastných projektoch.

Ako dlho sa tomu vôbec venujete? Čo vás k natáčaniu prírody viedlo?

Príroda ma baví už odmalička, vždy som sa rád túlal krajinou a pozoroval zvieratá. Po nástupe prvých mobilných telefónov, ktoré vedeli natáčať video, som začal vytvárať krátke vtipné videoklipy. Toho si všimol môj dedko a v roku 2003 mi zaobstaral prvú domácu kameru. No a keď som sa potom v trinástich rozhodoval, čo s kamerou ďalej robiť, natáčanie zvierat pre mňa bola jasná voľba.

Točili ste aj pre Českú televíziu - ako ste sa dostali k takejto spolupráci?

Kolegovia z tímu ma objavili na internete a sami sa ozvali s ponukou spolupráce. Pripravovali vtedy druhú sériu seriálu Krajinou domova a potrebovali kameramana zvierat na plný úväzok. To bol vlastne prvý impulz k tomu, aby som sa filmovaním prírody začal živiť.



Je pravda, že ste vyštudovali prekladateľstvo? Aj sa tomu venujete naďalej?

Áno, hrdím sa titulom z prekladateľstva nemeckého jazyka. Po skončení štúdií som sa prekladaním a tlmočením naozaj chvíľu živil, ale bola to skôr zámienka, ako mať flexibilný pracovný čas, aby som sa zároveň mohol venovať aj natáčaniu. Keď som potom zistil, že ma filmovanie dokáže uživiť, nemčinu som odložil na neurčito.

Ako vyzerá vôbec vaša práca v teréne?

Je to zmes mnohých rôznych činností, samotné nafilmovanie zvierat už je len pomyselnou čerešničkou na torte. Navštevujem vhodné lokality, ktoré som si dopredu vytipoval v mapách, alebo kontrolujem dianie na miestach, ktoré sledujem už niekoľko rokov. Pátram po konkrétnych zvieratách, ktorá chcem nafilmovať, a počas toho omylom nachádzam ďalšie príležitosti na natáčanie. S každým živočíchom je to trochu iné. Pri natáčaní vtákov často trávim dlhé hodiny v úkryte, počas filmovania cicavcov sa pohybujem terénom v maskovacím obleku, k obojživelníkom musím niekedy priamo do vody v rybárskych gumákoch, hmyz je zase väčšinou potrebné dosvietiť pomocou svetiel. Dali by sa o tom písať dlhé knihy.

Máte už svoje ustálené lokality na natáčanie alebo je to skôr o náhode? Teda pohybujete sa v známej lokalite alebo len tak prechádzate niekde okolo a potom začnete natáčať?

Málokedy sa stáva, že by som v prírode niečo objavil a rovno to aj natočil. Väčšinou je potreba námety najprv vypátrať, počkať na vhodný okamih a potom sa vrátiť s náložou filmárskej techniky. Značná časť mojej práce spočíva v obchádzaní lokalít a kontrolovaní, čo sa na nich v daný okamih deje - najmä na jar sa totiž príroda mení prakticky každým dňom.

„Tajomstvo úspechu často spočíva práve v znalosti pomerov na jednotlivých miestach, takže sa pravidelne vraciam na svoje obľúbené lokality, len napríklad s iným cieľom,“ prezradil pre Dobré noviny kameraman Lukáš Pich.

Mám pocit, že k tomu treba veľa trpezlivosti... Stáva sa vám, že domov odkráčate bez záberov?

To sa stáva veľmi pravidelne, úspešné výpravy sú možno dokonca v menšine. Veľa času trávim jednoduchým obhliadaním lokalít a pátraním po zvieratách, kam si často kameru ani neberiem. A to, že niekam dorazím v plnej poľnej, ale z rôznych dôvodov nakoniec nenatočím vôbec nič, je úplne normálne. Mojou snahou je, samozrejme, takéto fiaska eliminovať, ale prírode sa holt nedá veľmi rozkazovať. Keby to šlo, neboli by zábery divokých zvierat tak cenné.

Ktoré zvieratá či živočíchy bolo azda najobtiažnejšie natočiť?

Veľa úsilia ma stálo napríklad nafilmovanie samice strehúňa škvrnitého s mláďatami. Bolo potrebné nájsť lokalitu s ich výskytom, vytipovať čas liahnutia mladých pavúčikov, a potom ešte prehovoriť mamičku, aby sa s nimi nechala natočiť. Všeobecne najzložitejšie je asi natáčanie „chlpatých zvierat“ čiže cicavcov. Veľa z nich je aktívnych až za súmraku, túlajú sa krajinou sem-tam a vďaka citlivým zmyslom dokážu človeka ľahko odhaliť.

„Ak pripočítame k tomu ešte náročný terén, môže nám obstaranie slušných snímok zabrať aj niekoľko rokov. To bol napríklad prípad jelenej ruje na Šumave,“ prezradil nám.

Naučila vás niečo príroda - pobyt v nej počas práce?

Niečo ma učí prakticky každý deň, hlavne lepšie rozumieť našej vlastnej väzbe ku krajine. My ľudia sme len jedným zo živočíšnych druhov a čokoľvek urobíme v prospech divokých zvierat, to je zároveň prínosné aj pre nás samotných. Snažím sa preto svoje okolie motivovať, aby sme ochranu prírody nebrali ako nutné zlo, alebo len ako dobrý skutok, ale ako investíciu do života nás samotných.

Aj takto vyzerá jeho natáčanie. Foto: archív Lukáš Pich

Keďže v lesoch ste ako doma, podľa mňa máte svoje tipy, ako čo najlepšie v prírode odsledovať lesných obyvateľov. Čo by ste poradili našim čitateľom? Možno aj čomu sa treba vyvarovať.

Základom je naštudovať si preferencie a nároky zvieraťa, ktoré chceme pozorovať. Možno u vtákov je kľúčové poznať ich hlasy. U cicavcov častokrát stačí nenápadné oblečenie, v ktorom sa ráno alebo večer posadíme na okraj lúky, a ono už niečo príde. Obojživelníky a hmyz sa hľadajú relatívne dobre, pretože obývajú veľmi konkrétne malé priestory, takže opäť stačí zistiť, kam sa na ne vypraviť. Hlavné je za každých okolností používať sedliacky rozum a snažiť sa, aby sme svojou prítomnosťou zvieratá nestresovali a nerušili ich napríklad pri starostlivosti o mláďatá.

Kde všade vznikli vaše videá?

Zameriavam sa prakticky výhradne na Českú republiku. Nie som veľmi cestovateľský typ a rád natáčam témy, ktoré si dokážem sám vyhľadať a ku ktorým sa môžem opakovane vracať. Baví ma ukazovať ľuďom zvieratá, ktoré majú priamo za domom, a pritom ich možno nikdy nevideli. Nejaké zábery mám ale samozrejme aj zo Slovenska, pretože odtiaľ pochádza moja priateľka.