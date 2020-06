Dobré noviny

Abstinujúci gambler: Gambler si pokojne vymyslí, že mu zomiera dcéra a potrebuje peniaze. Odprisahá vám to so slzami v očiach

Na slovenský knižný trh pribudla zaujímavá novinka s názvom Gambler. Jej autorom je abstinujúci gambler Rasťo Kubis, ktorý v podcaste otvorene prehovoril aj o svojich najtemnejších časoch.

Novinka od abstinujúceho gamblera Rasťa Kubisa - Gambler. — Foto: Ikar

BRATISLAVA 4. júna - „Môj najhorší tiket bol za 100-tisíc korún. A ten som prehral. Dnes som ale rád, že som ho prehral. Pretože, ak by som ho vyhral, neviem, kde by som dnes bol...“ tvrdí v novom vydaní podcastu Knižný kompas abstinujúci gambler a zároveň autor knižnej novinky Gambler, Rasťo Kubis. „Gambler je schopný si vymyslieť, že jeho dcérku budú operovať vo viedenskej nemocnici, pretože má rakovinu a on potrebuje okamžite 6-tisíc eur na zákrok. So slzami v očiach prisahá, že je to pravda a keď mu niekto tie peniaze dá, okamžite si ich dá na účet, zmapuje si stávkové kancelárie, peniaze podá a aj vyhrá,“ opisuje otvorene dnes už abstinujúci hráč.

Kubis v podcaste tvrdí, že problém s gamblerstvom na Slovensku je aj ten, že to ľudia vnímajú len ako zlý zvyk, ktorého sa ale človek dokáže ľahko zbaviť. Nie je to však celkom pravda. Vypočujte si zaujímavý rozhovor s autorom novinky Gambler v podcaste Knižný kompas, ktorý pripravil literárny publicista Milan Buno.

