William otvorene o duševnom zdraví, strate mamy aj o strácaní zraku: V boji s úzkosťou mu pomohol tento trik

Cieľom dokumentu je podporiť ľudí, aby sa nebáli otvorene rozprávať o svojich pocitoch či problémoch.

LONDÝN 4. júna - Princ William je známy tým, že otvorene rozpráva o svojich pocitoch, emóciách či traumatizujúcich zážitkoch. Jeho cieľom je, aby ľudia netrpeli potichu, pretože rodina, priatelia či okolie dokážu človeku v mnohých prípadoch pomôcť. V dokumente Football, Prince William and Our Mental Health, ktorý je pokračovaním kampane, hovorí otvorene o boji s úzkosťou.

Rozpráva otvorene o pocitoch či emóciách

Princ William prežíval stratu princeznej Diany veľmi ťažko, no v dnešných dňoch už o tom rozpráva otvorene. „Myslím si, že keď ste v mladom veku, prežívate emócie ešte silnejšie. Bolesť, ktorú som cítil pri strate matky, bola taká silná, že som si v duchu povedal, že v živote už nič ťažšie nemôže prísť,“ prezradil v emotívnom rozhovore pre BBC.

V priebehu minulého roka venoval svoj čas kampani s názvom Heads Together, ktorej cieľom bolo zmeniť postoj ľudí k téme duševného zdravia. Koncom mája zaujal verejnosť dokument Football, Prince William and Our Mental Health. Jeho cieľom je podporiť ľudí, aby sa nebáli otvorene rozprávať o svojich pocitoch. Keď ich dokážu prejaviť na ihrisku či na tribúne, nemali by zanedbávať ani svoje súkromie.

Nevidel nikoho tvár

Princ William sa stretáva nielen s hráčmi, ale aj s fanúšikmi futbalu, ktorí otvorene hovoria o svojich problémoch. „Sme tu, aby sme urobili veľký krok. Budeme používať jednu z najmocnejších zjednocujúcich síl v našej krajine – futbal, aby sme otvorene rozprávali o duševnom zdraví,“ cituje jeho slová portál Express.

V dokumente otvorene rozpráva o jeho boji s úzkosťou. Keď mal vystúpiť na verejnosti, mal pomerne veľký stres. „S pribúdajúcim vekom sa začal môj zrak zhoršovať. Keď som mal verejný prejav, nemal som šošovky, čiže som nevidel nikoho tvár. To mi skutočne pomohlo v boji s úzkosťou,“ cituje princa Williama portál CNN.

V dokumente rozpráva aj o rodičovstve či samovraždách, ktoré sú podľa jeho slov najväčším zabijakom mladých ľudí v krajine. Práve preto by ľudia nemali v sebe dusiť svoje problémy. „Je to o pocite sebavedomia, aby sa ľudia nebáli povedať, že niečo nie je dobré. Je v poriadku necítiť sa fajn,“ uviedol portál inews.co.uk.