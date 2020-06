Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Muž vie, aké to je vyrastať bez otca, preto točí videá, kde chlapcov učí, ako uviazať kravatu či opraviť WC

Neviete opraviť pretekajúcu toaletu alebo netušíte, ako zmerať tlak v pneumatikách? „Internetový otecko“ Rob Kenney vám s tým rád pomôže.

Internetový otecko. — Foto: Youtube/Dad, how do I?

HOUSTON 4. júna - Rob Kenney je obchodný manažér a vedie spokojný rodinný život. So svojimi dvoma deťmi 27-ročnou Kristine a 25-ročným Kylom má podľa jeho slov skvelý vzťah.

Praktické rady pre mladých

Keďže je zručný, napadlo mu, že by mohol mladým ľuďom ukázať nejaké jednouché praktické rady, ktoré v bežnom živote využijú. Dcéra Kristne ho v tom podporovala, no akosi sa do toho nehrnul.

Všetko to zmenila koronakíza. „Odkedy sme boli v karanténe, došli mi výhovorky,“ priznal.

Vyrastal bez otca

Rob vie, aké to je vyrastať bez otca, pre magazín People povedal, že práve to bol jeden z podnetov, ktorý ho inšpiroval k vytvoreniu youtuboveho kanálu „Dad, How do I?“ (Otec, ako urobiť?)

„Môj otec odišiel, keď som bol tínedžer, ja som sa rozhodol, že to svojej rodine nikdy neurobím,“ vysvetľuje. „Teraz vytváram videá o veciach, ktoré by som rád vedel spraviť, keď som bol mladší,“ dodal.

Samouk

Rob sa stal kutilom ako samouk, čo-to odkukal od brata. Zo začiatku si myslel, že jeho kanál bude sledovať tak 30 - 40 ľudí, pre ktorých môže byť užitočný. „Netušil som, že sa z toho stane taký hit,“ hovorí radostne.

V súčasnosti má na Youtube viac ako 2 milióny sledovateľov a jeho publikum stále rastie. Tvrdí, že mu prichádza veľa ďakovných správ od mladých ľudí, ktorí stratili otcov alebo nie sú s nimi v kontakte.

Netúži po úspechu

„Príbehy o utrpení a zlomených srdciach môžu byť ohromujúce. Ale príbehy o povzbudení mi jednoznačne prinášajú radosť,“ povedal.

„Nikdy som nechcel byť bohatý. Nikdy som nechcel byť nevyhnutne úspešný,“ povedal Kenney v rozhovore pre Shattered Magazine. „Mojím cieľom v živote bolo vychovávať dobrých dospelých - nie dobré deti, ale dobrých dospelých - pretože som mal narušené detstvo,“ uzavrel.