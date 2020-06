TASR

Berlínske letisko Tegel pre pandémiu napokon neuzavrú

Berlínske letisko Tegel nakoniec dočasne neuzatvoria, ako to pôvodne v máji avizovali nemecké orgány.

Na snímke prázdna hala na letisku Tegel v Berlíne 20. mája 2020. — Foto: TASR/DPA

Berlín 3. júna (TASR) - Berlínske letisko Tegel nakoniec dočasne neuzatvoria, ako to pôvodne v máji avizovali nemecké orgány. V dôsledku uvoľňovania opatrení spojených s pandémiou nového koronavírusu sa totiž počíta s opätovným nárastom počtu cestujúcich v leteckej doprave. Oznámil to v stredu šéf letiska Tegel Engelbert Lütke Daldrup, píše agentúra DPA.

Zachovaním oboch letísk v nemeckej metropole - Schönefeldu a Tegelu - bude možné splniť podmienky týkajúce sa povinného bezpečného odstupu medzi pasažiermi. Predstavitelia letísk chcú totiž zabrániť tomu, aby sa vytvárali rady ľudí pri kontrolách či check-ine.

Prevádzku v polovici júna neukončia

Štvrté najväčšie letisko v Nemecku tak svoju prevádzku neukončí 15. júna, ako to v máji avizovali nemecké úrady, ale bude fungovať až do 8. novembra. Tesne pred tým - 31. októbra - by sa malo otvoriť nové letisko BER (Berlín-Brandenbursko). Jeho výstavbu sprevádza hneď od jej začiatku v roku 2006 množstvo škandálov, pričom v prevádzke malo byť už pred deviatimi rokmi.

Spolková vláda v stredu oznámila, že od 15. júna zruší varovania pre svojich občanov pred cestami do približne 30 európskych krajín. Tento termín mal pôvodne znamenať aj dočasné ukončenie prevádzky letiska Tegel.

Letecké spoločnosti pripravujú letové plány

Letecké spoločnosti už niekoľko dní pripravujú svoje letové plány, uviedol šéf letiska Tegel. Easyjet, ktorý je najväčším berlínskym prepravcom, začne napríklad opäť lietať od 1. júla. Asociácia nemeckých leteckých spoločností vyjadrila s dočasným zachovaním letiska spokojnosť: „Je to správne rozhodnutie, aerolinkám dáva dôležitú istotu v rámci plánovania, ktorú potrebujeme vo fáze opätovného spustenia (letov)," uviedli predstavitelia asociácie.

Pandémia nového koronavírusu a z nej vyplývajúce globálne obmedzenia letov spôsobili, že obe berlínske letiská v apríli vybavili len 1000-2000 ľudí denne. V súčasnosti počet pasažierov stúpol na 4000.

V polovici júna sa očakáva denne približne 40 štartov a pristátí a koncom júla viac ako sto, čo je pätina v porovnaní s ich množstvom pred koronakrízou. Keďže sa počet cestujúcich navýši na 20 000, letisko Schönefeld by na ich prepravu nebolo dostačujúce vzhľadom na povinnosť dodržiavania bezpečnostných odstupov.