Monika Hanigovská

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní VIDEO: Nová štúdia dokazuje, že pes sa vždy snaží zachrániť svojho majiteľa. Pozrite si zaujímavé výsledky

Pokusy priniesli zaujímavé výsledky.

ARIZONA 6. júna – So psami stále „žije“ legenda, ktorá hovorí o tom, že práve oni sú častými záchrancami a ochrancami svojich majiteľov. Je to skutočne tak? Vyobrazenie psa ako skutočného záchrancu v týchto dňoch naberá konkrétnejšie rozmery.

Vedci z Arizonskej univerzity prednedávnom uskutočnili štúdiu na psoch a zaznamenali zaujímavé výsledky. Odborníci publikovali svoje pozorovania v odbornom časopise PLOS One.

Skúmali legendu

„Táto legenda žije medzi ľuďmi už dlho,“ uviedol hlavný autor štúdie Van Bourg. „Lenže obyčajné pozorovanie psov ako niekoho zachraňujú, toho veľa nevypovie. Zložitejšie je prísť na to, prečo to vlastne robia,“ uviedol vo svojej práci a dodal, že správanie štvornohých miláčikov omýva ešte neznáme brehy.

Výskum prebiehal formou niekoľkých pokusov. Joshua Van Bourg a Clive Wynne, ktorí test vykonali, oslovili 60 majiteľov psov s cieľom uskutočniť niekoľko experimentov.

Vedci z Arizonskej univerzity chceli vypozorovať, ako bude pes reagovať v situácii, keď bude majiteľ potrebovať pomoc - a aké reakcie možno očakávať, ak pes príde na to, ako svojho majiteľa zachrániť.

Ilustračné. Foto: Pixabay.com

Majiteľ sa pred psom ukryl

Počas experimentu sa majiteľ psa ukryl do skrine, ktorú nebolo ťažké otvoriť. Pes však musel sám vyriešiť, ako to urobiť. Majiteľ v skrini predstieral, že má problém a potrebuje pomoc.

Vedci pred pokusom ľudí poučili, ako sa majú počas „hraného“ problému správať – ako majú čo najrealistickejšie volať na psa, aby to neznelo ako povel, ktorý pes musí vykonať. Počas pokusu nesmeli spomenúť ani meno psa.

Zistili, že psy boli pod stresom, keď počuli, že majiteľ potrebuje pomoc a oveľa viac kňučali a štekali. „Približne jedna tretina psov svojho majiteľa zachránila, čo síce neznie pôsobivo, no je to pôsobivé, keď sa na to pozriete bližšie,“ tvrdí Bourg.

Na takýto náročný pokus ide vraj o celkom vysoké číslo. Dôležitejšia však bola snaha a túžba psov pomôcť. Vedci tiež zistili, že psy boli počas záchranného experimentu viac vystresované.

„Aj bez výcviku sa veľa psov pokúšalo svojich majiteľov zachrániť, a keď sa im to nepodarilo, videli sme, že ich to hnevá,“ potvrdil Wynne.

Ilustračné. Foto: Pixabay.com

Nevedeli ako, ale chceli pomôcť

Podľa štúdie prevažná časť psov chcela majiteľovi pomôcť, ale nevedela, ako otvoriť skriňu. Psy sa snažili pomôcť majiteľom aj v ďalších pokusoch s výnimkou jedného: majitelia psov si v pokoji a nahlas čítali v skrini.

Počas tohto experimentu sa k nim chcelo dostať menej psov, konkrétne len 16. Ako uviedli autori, príčinou ich snahy bola nespokojnosť s tým, že nemôžu byť so svojím pánom.

Počas pozorovania vyskúšali aj test s potravou pre psy, ktorú umiestnili opäť do skrine. V tomto prípade 19 psov otvorilo škatuľu, aby sa mohli dostať k jedlu. Test ukázal, že až 82 percent psov sa rozhodlo skôr zachrániť svojho majiteľa, ako sa dostať k jedlu.

Dokážeme prenášať ľudské emócie?

Pozorovanie ukázalo ďalší zaujímavý fakt. V prípade, ak mal majiteľ ťažkosti, pes sa nedokázal uspokojiť jedlom a naďalej bol rovnako v strese ako jeho majiteľ.

Autori štúdie sa domnievajú, že ľudia dokážu prenášať svoje emócie, čo dokáže zvieratá motivovať k sociálnemu správaniu. Podľa slov vedcov však môže existovať ešte veľa faktorov, ktoré by chceli v budúcnosti skúmať.