TASR

Basketbal: Slovenky sa v Piešťanoch plánujú zohrať a chcú postúpiť na ME

Možnosť trénovať v halách po uvoľnení opatrení súvisiacimi s pandémiou koronavírusu využila aj slovenská basketbalová reprezentácia žien.

Na snímke ženská basketbalová reprezentácia Slovenska na začiatku tréningu v rámci prípravy pred kvalifikáciou na majstrovstvá Európy 2021 v Piešťanoch 12. novembra 2019. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 3. júna (TASR) - Možnosť trénovať v halách po uvoľnení opatrení súvisiacimi s pandémiou koronavírusu využila aj slovenská basketbalová reprezentácia žien. Od pondelka v Piešťanoch absolvuje štvortýždňové sústredenie.

Jeho hlavným cieľom je, aby sa mladé slovenské družstvo zohralo a pripravilo sa na zápasy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy. Tie by sa mali konať v júni 2021 vo Francúzsku a Španielsku.

Stretnutie v hojnom počte

Slovenky majú za sebou úvodný zápas kvalifikačnej H-skupiny, na palubovke najťažšieho súpera v boji o postup prehrali s Maďarskom 59:73. Na šampionát postúpia priamo víťazi skupín a päť najlepších tímov z druhých miest v deviatich skupinách.

„Za všetky dievčatá môžem povedať, že sme veľmi rady, že sme sa tu stretli v takom hojnom počte,“ vyhlásila na brífingu pred tréningom v Piešťanoch krídelníčka Terézia Páleníková a zároveň prezradila, ako sa vysporiadala s izoláciou počas pandémie. „Bolo to obmedzujúce. Nemohli sme vykonávať to, na čo sme zvyknutí. Našli sme si nejaký spôsob a individuálne sme sa ako tak pripravovali, ale nebolo to jednoduché.“

Času na prípravu nie je až toľko

Ďalší zápas kvalifikácie bude v novembri, Slovenky privítajú doma Holanďanky. Páleníková pripomína, že času na prípravu nie je až toľko, ako by sa zdalo. „V novembri budeme mať pred ostrým zápasom kvalifikácie na prípravu iba pár dní, tam sa toho už veľa stihnúť nedá. Chceme postúpiť na majstrovstvá Európy. Kvalifikáciu sme odštartovali prehrou, takže ostatné zápasy chceme vyhrať," deklarovala ambície slovenského tímu hráčka, ktorá uplynulú sezónu dohrala v drese Piešťanských Čajok, keď rok 2019 zväčša premaródila.

Z obnovenia tréningového procesu mal radosť aj kouč reprezentácie žien Juraj Suja. „Ďakujem vedeniu SBA, že sa mu podarilo zabezpečiť toto sústredenie. Navyše takmer v pôvodnej forme ako sme plánovali, čo je takmer malý zázrak. Je to samozrejme aj vďaka tomu, že situácia s pandémiou sa zlepšuje. Sme veľmi vďační za to, že sa tu môžeme stretnúť,“ povedal tréner, ktorý chce Slovenky dostať na európsky šampionát opäť po štyroch rokoch. Na predchádzajúce ME Slovenky nepostúpili.

Potrebujú čo najvyššie víťazstvo nad Maďarskom

Na ten najbližší vedie cesta cez čo najvyššiu výhru doma proti Maďarsku a cez dve víťazstvá nad papierovo slabším Holandskom. Sústredenie v Piešťanoch bolo iba prvým krokom k tomu, aby družstvo bolo na zápasy pripravené fyzicky i herne.

„Treba si uvedomiť, že hráčky za normálnych okolností nikdy nemajú desať týždňov voľno. Hlavne sme ich teda chceli opäť zapojiť do basketbalového diania. Zároveň sme už dávnejšie deklarovali, že sa chceme stretávať vždy, kedy je to možné, pretože máme veľa práce. Družstvo je stále relatívne mladé a nie úplne skúsené pre kvalifikačné súboje,“ pripomenul Suja.

Budúcnosť ženského basketbalu

Tréner Sloveniek v minulom ročníku viedol aj Ružomberok, ktorému po nedokončenej sezóne administratívne pridelili titul. Hoci sa tento krok nestretol s úplným pochopením, oveľa viac ženské basketbalové hnutie trápi budúcnosť, ako výsledky uplynulej sezóny.

„Hoci som tradične optimista, situáciu nevidím ružovo. Liga smeruje k amaterizmu. Je to škoda, pretože basketbal je najúspešnejší ženský kolektívny šport. Možno sa negatívny trend ešte podarí zvrátiť, keď dospejú hráčky, ktoré majú teraz približne 13 rokov. Lenže to nepôjde bez podpory štátu, ktorú teraz necítime,“ vyhlásil v rozhovore pre TASR Juraj Suja, ktorému sa na Liptove skončil platný kontrakt.