TASR

NBA: Vedenie ligy chce dokončiť sezónu do polovice októbra

Vedenie NBA by po ústupe pandémie koronavírusu chcelo dokončiť prerušenú sezónu do polovice októbra.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Los Angeles 3. júna (TASR) - Vedenie NBA by po ústupe pandémie koronavírusu chcelo dokončiť prerušenú sezónu do polovice októbra. Televízna stanica ESPN informovala, že Rada guvernérov zámorskej basketbalovej súťaže má pripravený harmonogram, podľa ktorého by sa prípadný siedmy zápas finále play off hral najneskôr 12. októbra.

Sezónu prerušili 11. marca po tom, čo mal Rudy Gobert z Utahu pozitívny test na nový koronavírus. Opäť by sa mohla reštartovať 31. júla. O tomto termíne informoval majiteľov klubov komisár profiligy Adam Silver. Reálne vyzerá návrh, aby o nasadenie do play off hralo 22 tímov a o niektorých miestenkách do play off by rozhodol dodatočný turnaj.

Štyria generálni manažéri boli za to, aby všetkých 30 klubov dohralo ligu v skrátenom 72-zápasovom formáte. ESPN už skôr informovala, že vedenie súťaže naďalej uvažuje nad možnosťou dohrať sezónu v priestoroch floridského zábavného parku Disney World.