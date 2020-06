TASR, Dobré noviny

Dnes o 18:09 čítanie na 9 minút 0 zdieľaní Kliešte sú už aj na miestach, kde predtým neboli: Pozrite si mapu rizikových oblastí, najviac sa vyskytujú v tomto regióne

Sezóna bez kliešťov ostane asi navždy len naším prianím. Mapa rizikových oblastí nám však môže pomôcť, ako sa im vyvarovať.

Ilustračná snímka — Foto: Adn

BRATISLAVA 3. júna – Teplé počasie v tomto období čoraz viac „vyťahuje“ ľudí von. Okrem opálenia a zážitkov si však môžeme domov priniesť aj nejedného kliešťa.

Sezóna týchto malých pijanov sa už neodvratne začala. Začali sa vyskytovať aj na miestach, ktoré doposiaľ nepoznali. „V poslednej dobe nachádzajú odborníci kliešte aj v lokalitách, v ktorých sa doteraz nevyskytovali,“ informuje o tom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.

Nerobí im problém ani vysoká horská oblasť

Okrem okolia Váhu možno za endemické územie považovať aj juhozápadnú časť Slovenska. Ide o pohorie Tríbeč, Vtáčnik, Nitriansku a Pohronskú pahorkatinu, oblasť Malých Karpát, okresy Trenčín, Nové Zámky, Nitra a Levice.

Kliešte sa však zmenou klímy dostávajú aj do vyššie položených oblastí Slovenska – do Tatier. Možno ich nájsť v horských oblastiach do 1000 až 1200 metrov, na južných svahoch a hrebeňoch hôr, dokonca nad 1400 metrov.

Najviac v okolí Nitry

Momentálne sú najviac premnožené v okolí Nitry. „Najhoršia situácia je v okolí Nitry i v samotnom meste, kde je výskyt tohto nebezpečného hmyzu vyšší ako inde. V tomto regióne je aj veľká premorenosť kliešťovou encefalitídou. Je to dlhoročné prírodné ohnisko tejto choroby a teda aj vysoká pravdepodobnosť nákazy," hovorí entomológ a špecialista na boj s kliešťami Jozef Brestovský.

Kliešte sú aj na sídliskách

Ako uvádza entomológ na webe RÚVZ v Nitre, problémom začína byť výskyt kliešťov priamo v meste. „Nepoznám miesto, kde by neboli. Sú v záhradách, parkoch, na trávnikoch pred panelákmi. Ľudia nepredpokladajú, že aj tu sa im na pokožku môže prichytiť kliešť a tak hrozí, že ho objavia príliš neskoro. V Nitrianskom regióne ich je viac a sú infekčné,“ varuje Brestovský.

Podľa jeho slov nemá zmysel bojovať s kliešťami priamo v prírode, pretože chemické postreky by zničili celé biotopy. „Zmysel to má iba v uzavretých priestoroch, akými sú detské tábory, či mestské parky.“

Ako hovorí vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mária Avdičová, v endemických oblastiach Slovenska zaznamenávame mnoho rokov najvyššiu chorobnosť, hoci na Slovensku je chorobnosť na kliešťovú encefalitídu o niečo nižšia než napríklad v susednom Česku. Ide ročne o 75 až 160 prípadov, ktoré majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, trvajúcu v priemere dva týždne.

Malý zabijak

Podľa Avdičovej na Slovensku žije približne 20 druhov kliešťov. Niektoré sa zdržiavajú v brlohoch zvierat alebo hniezdach vtákov, preto sa s nimi bežne nestretneme. Väčšia šanca je uvidieť kliešťa obyčajného, pijaka lužného či stepného.

"Riziko pre človeka však predstavuje najmä kliešť obyčajný, ktorý sa v prírode vyskytuje po celý rok, ale aktivizuje sa až pri teplotách okolo päť až desať stupňov Celzia. Infikovaný kliešť obyčajný môže prenášať kliešťovú encefalitídu, lymskú boreliózu, anaplazmózu a ďalšie nákazlivé ochorenia. (...) Darí sa mu v listnatých i zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, dokonca priamo v mestskej zeleni. Výnimkou sú len vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy," priblížila Avdičová.

Pozrite si v prehľadnej tabuľke prírodné ohniská kliešťovej encefalitídy na Slovensku, ktorú zostavil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Okres Prírodné ohniská Bratislava I až V lužné lesy v povodí Dunaja Malacky celé územie Pezinok oblasť Malé Karpaty Trnava Malé Karpaty, katastre obcí (k.o.) Buková, Smolenice, Horné Dubové Piešťany Považský Inovec - lesy, k.o. Trebatice, Chtelnica, Prašník, Koplotovce, Pečeňady, Dunajská Streda k.o. Šamorín Galanta lesy v okolí Sládkovičova Senica k.o. Hradište, Lakšárska Nová Ves, Šaštín-Stráže, Moravský Sv. Ján Skalica k.o. Gbely, Skalica, Nitra Celé územie s najaktívnejšími lokalitami: - oblasť Tribečského pohoria - ktorého južné svahy tvoria zoborské hory tiahnúce sa severovýchodným smerom od Nitry cez Podhorany, Lefantovce, Čakajovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Pohranice, Kolíňany, Žírany a Jelenec, - Nitrianska pahorkatina s lokálnymi lesmi - v okolí mesta Nitra a v ďalších obciach (Lehota, Andač, Rumanová, Jarok , Báb,Veľké Zálužie, Horné a Dolné Krškany, Branč, Svätoplukovo, Mojmírovce) Zlaté Moravce - oblasť Tríbečského pohoria - severná časť -zahŕňa obce Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Zlatno,Velčice, Mankovce, Lovce, Žikava, Skýcov, Hostie,Topoľčianky, - západné svahy Pohronského Inovca - pri obciach Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Žitavany, Čaradice, Tekovské Nemce, Volkovce Komárno Pribetský les, k.o. Bajč, Kolárovo, Moča, Imeľ, Čerhát Levice celý okres Nové Zámky - oblasť Ipeľskej pahorkatiny, katastre obcí zo západnej strany Kováčovských kopcov Bajtava, Leľa, Skalka, Malé Kosihy, Malá nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Pavlová,Sikenička, Bíňa, Mužla-Čenkov - oblasť Pohronskej pahorkatiny, k.o. Strekov, Rúbaň, Dubník, Gbelce, Nová Vieska, Svodín, Trávnica, Podhájska, Dedinka, Veĺké Lovce, Kolta, Čechy Topoľčany oblasť Tribečského pohoria, oblasť Považského Inovca Trenčín oblasť pohoria Biele Karpaty, tj.pravá strana rieky Váh, oblasť Považského Inovca a v severnej časti Strážovská vrchovina Bánovce n Bebravou oblasť pohoria Považský Inovec a Strážovská vrchovina Myjava oblasť pohoria Biele Karpaty Nové Mesto nad Váhom oblasť pohoria Biele Karpaty a Považský Inovec Považská Bystrica - lokalita ohraničená riekou Váh, štátnou hranicou s ČR, južnou hranicou katastra obcí Lednické Rovne a Zubák a severnou hranicou katastra obcí Horná a Dolná Mariková - lokalita Sverepec - Vrchteplá Púchov lokality na pravom brehu Váhu a v oblasti Lazy pod Makytou, Dohňany Prievidza k.o. Bojnice, Cígeľ, Handlová, Horná Ves, Chrenovec- Brusno, Kanianka, Nitrianske Pravno, Nováky, Oslany, Pravenec, Prievidza, Valaská Belá Partizánske k.o. Hradište, Chynorany, Klátova Nová ves, Kolačno, Partizánske, Veľký Klíž Žilina Žilina - oblasť Hradisko, oblasť Dubeň , k.o. Nededza - Kotrčina Lúčka Bytča k.o. Petrovice Čadca - na pravom brehu dolného toku rieky Kysuca v oblasti medzi Krásnom nad Kysucou a Kysuckým N. Mestom - oblasti Javorníkov (lokalita Kasárne, obec Makov a priľahlé rekreačné územia) Banská Bystrica k.o. Poníky, Oravce Zvolen k.o. Sliač, Sielnica , Zvolen-priehrada, Kováčovská dolina, Detva k.o. Detva, Hriňová-Poľana (Skalisko, Ľuľovka, Bratkovica, Biele Vody, Snohy-Baťková),k.o. Vigľaš (Svošť, Chvojno), k.o. Látky Lučenec k.o. Lučenec, Lovinobaňa, Čakanovce, Panické Dravce, Šíd, Ratka,Veľká nad Ipľom, Fiľakovo, Čamovce, Tomašovce, Trebeľovce, Ábelová Poltár k.o. Málinec, Cínobaňa, Kat. Huta Rimavská Sobota k.o. Rimavská Sobota (Dúžava, Kurinec, Nižné Valice, Sabová), k.o. Hrachovo, Husiná, Klenovec, Kociha, Lehota nad Rimavicou, Radnovce, Rimavská Baňa, Rimavská Sobota, Svetlá, Stará Bašta, Sútor, Španie Pole, Tisovec, Vyšná Pokoradz, Zacharovce, Gemerský Jablonec Revúca k.o. Tornala, Chvalová, Králik, Držkovce Veľký Krtíš k.o. Pravica Žiar nad Hronom Kremnické vrchy - k.o.Trnavá Hora, Bartošova Lehôtka, Vtáčnik - k.o. Bzenica, Žarnovica Nová Baňa, lokalita obce Veľké Pole (Vtáčnik) Banská Štiavnica Štiavnické vrchy - k.o. Hadová, Pod Krížom, Klinger Prešov k.o. Dulova Ves, Kokošovce, Kapušany, Slanské vrchy, Zlatá Baňa, Miklušovce Humenné k.o. Humenné, Hudcovce, Brekov Levoča k.o. Spišský Štvrtok Svidník k.o. Giraltovce, Lúčka, Soboš, Okrúhle, Fijaš Stropkov k.o. Stropkov, k.o. Bžany Vranov nad Topľou kataster obcí vo Východoslovenskej pahorkatine a Nízkych Beskydách - Sedliská, Žalobín, Vranov n.Topľou, Nižný Hrabovec, Medzianky, Čičava, Hanušovce, Petkovce Košice I až IV Horný Bankov, Myslavský les, Čermeľ, Jahodná, Mestské lesy, Ťahanovský les, Zelený dvor, Krásna nad Hornádom, sídl. Košického vládneho programu-les, park v miestnej časti Sever-park , les v okolí sídliska Furča, k.o. Kavečany,Poľov Košice okolie Slanské lesy, k.o.Semša, Kysak, Malá Ida, Zlatá Idka, Trebejov, Bukovec, Paňovce, Medzev, Cestice-časť Dubky, Kalša, Herľany,Nižná Kamenica, Nižný Klatov Michalovce lesy v okolí mesta Strážské Sobrance lesy v okolí obcí Hlivištia, k.o. Remetské Hámre, Porúbka Rožňava k.o. Silica, Plešivec, Jablonov, Hrušov, Lipovník, Krásnohorské Podhradie, Jovice, Rožňava, Gemerská Poloma, Betliar, Štítnik, Rochovce, Gemerská Hôrka Gelnica k.o. Jaklovce - Gelnica Trebišov k.o. Kuzmice, Veľaty Bardejov k.o. Marhaň

Ako sa chrániť?

„Proti chorobám, ktoré prenášajú kliešte, máme v špecifickej prevencii k dispozícii len očkovaciu látku proti kliešťovej encefalitíde, ktorá je vysoko účinná a odporúča sa ľuďom ako lesní robotníci, geodeti, geológovia či orientační bežci a športovci, ktorí behávajú v prírode. Proti kliešťovej encefalitíde sa využíva preventívne očkovanie hlavne u profesionálne exponovaných osôb,“ zdôraznila Avdičová. Proti lymskej borelióze sa očkovať nedá. Liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík.

Najlepší spôsob, ako sa ho zbavíte

Prisatého kliešťa možno z tela najjednoduchšie odstrániť pinzetou, háčikom alebo klieštikmi čo najbližšie pri koži. Odborníci ho odporúčajú vykývať, nie vytočiť.

Treba ním jemne hýbať do strán a potom ho pomaly, kolmo k pokožke, vytiahnuť. Ak sa niekto rozhodne kliešťa vytočiť, hrozí, že nedôjde k vybratiu hlavičky. Miesto treba dezinfikovať jódovou tinktúrou, prípadne silnejším alkoholom, radí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.