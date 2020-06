Dobré noviny

Dnes o 13:39 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vraj je to ich najromantickejšia skladba vôbec. Vypočujte si novinku od IMT Smile

Skupina IMT Smile prichádza s novinkou Navždy. Tá bude súčasťou výberovky mapujúcej 22 rokov skupiny

BRATISLAVA 3. júna - Navždy je názov novinky skupiny IMT Smile, ktorá je predzvesťou výberovky Život IMT Smile 1998 -2020

„Skladbu sme nahrávali v čase, keď sa to všetko začalo pomaličky uvoľňovať. Zavreli sme sa v štúdiu Birdland v Považskej Teplej, uprostred lesa, kde sme boli ďaleko od všetkých týchto udalostí, aby sme sa mohli naplno sústrediť na nahrávanie a dať skladbe potrebnú emóciu, energiu, ktorú má, aby sme sa nezaťažovali tým, čo sa deje okolo. Miloš Rojko má geniálne štúdio, čo nám ten pocit len umocnilo“ približuje novinku Ivan Tásler. „Mnohí, čo skladbu počuli, hovoria, že je to najromantickejšia skladba od IMT Smile.“

K novej piesni Navždy vznikol aj videoklip, natáčaný práve počas nahrávania. O réžiu a strih sa postaral gitarista IMT Smile Tomáš Slávik. „Chcel som zachytiť ten moment nahrávania, keď to všetko naraz do seba zapadlo. Skladby, atmosféra v štúdiu, ale aj to, že začalo zapadať slnko, boli sme v inom prostredí. Je pravda, že režírovať a nahrávať súčasne nie je práve jednoduché, ale teraz to všetko išlo úplne v pohode.“