Monika Hanigovská

Psík, ktorému muž vypálil oči žieravinou, zažíva najkrajšie obdobie: Hovie si v novej rodine, polícia posiela pred súd páchateľa

Oskar získal aj psieho parťáka. Pozrite sa, ako si nažíva v novej rodine.

Oscar našiel milujúci domov. — Foto: Instagram/Druhá šanca - OSKAR

BRATISLAVA 3. júna – Prípad neuveriteľnej ľudskej krutosti, ktorý bol medializovaný a zaujal množstvo ľudí naprieč Slovenskom aj Českom končí dobrými správami.

Slepý psík, ktorý prišiel o obe oči ľudským pričinením, našiel konečne milujúci domov. To však nie je všetko. Polícia podala trestné stíhanie na konkrétnu osobu.

„Pár dní pred koncom roka 2019 otriasol slovenskou verejnosťou prípad neuveriteľnej krutosti, kedy bol v osade v obci Malcov, okres Bardejov, nájdený malý dezorientovaný pes s poranenými očami. Podľa prvotných informácií mal mať pes oči vypálené žieravinou alebo vylúpené,“ informovala o tom Polícia Slovenskej republiky.

Prokurátor sa s návrhom stotožnil

„Po podaní trestného oznámenia policajt Obvodného oddelenia PZ v Kurove začal trestné stíhanie. Profesionálna práca polície viedla k vzneseniu obvinenia a návrhu na podanie obžaloby za prečin týrania zvierat a to zvlášť krutým a surovým spôsobom konkrétnej osobe - mladistvému K. B. (narodený v roku 2004) z osady v obci Malcov,“ informovala ďalej polícia.

Prokurátor sa s návrhom stotožnil a celá vec sa aktuálne nachádza na príslušnom okresnom súde.

Oscar už žije v milujúcej rodine

Psíka sa ujalo občianske združenie Druhá šanca. Zachránené psíča dostalo meno Oskar a od tej chvíle sa začali pre neho žiarivejšie dni. V apríli podstúpil operáciu, keď mu zašili viečka, aby sa do nich nedostala infekcia.



Malý bojovník s veľkou chuťou žiť okrem starostlivosti získal v týchto dňoch aj milujúcu rodinu. „S veľkou radosťou oznamujeme, že Oskar už má svoj úžasný vysnívaný domov plný lásky a pozornosti. Zladil sa už so psími a ľudskými priateľmi a my sme za to veľmi vďační,“ oznamuje združenie na sociálnej sieti. Oskar získal okrem ľudských priateľov aj psieho parťáka.

„Náš malý Oskar, ani si o tom netušil, ale priniesol si nám do života veľmi veľa dobrého, ale aj veľa zla, ohovárania a nedôvery v našu prácu. Ale pre nás najpodstatnejšie na tom je, že nikto ti už nikdy ubližovať nebude,“ dodalo združenie.

Životom skúšaný Oskar bude mať otvorený účet u OZ Druhá šanca Bardejov na všetky veterinárne úkony.

Spokojného Oskara v novom domove si môžete prezrieť v priloženej fotogalerii.