TASR

Dnes o 10:38 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nový prieskum: Polovica Slovákov je za otvorené obchody v nedeľu, ak bude splnená jedna zásadná podmienka

Kým polovica respondentov (50 %) stále uprednostňuje, aby ostali maloobchodné prevádzky zatvorené v nedeľu aj po skončení koronakrízy, druhá, takmer rovnako početná časť verejnosti (47 %) uprednostňuje riešenie, pri ktorom by ostali maloobchodné prevádzky v nedeľu otvorené s tým, že zamestnanec, ktorý nechce v nedeľu pracovať, to môže odmietnuť a zamestnávateľ to musí akceptovať.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 3. júna (TASR) - Existujú oveľa lepšie riešenia, než by bol celoplošný zákaz predaja v nedeľu. Zvlášť, ak Slovensko čaká najhoršia ekonomická kríza v moderných dejinách. Uviedol to predstaviteľ platformy Ako dlho vydržíme Peter Papanek k prieskumu realizovanému agentúrou Focus uskutočnenému od 28. mája do 1. júna 2020 na vzorke 1010 respondentov. Prieskum si objednala platforma Ako dlho vydržíme a Iniciatíva slovenských maloobchodníkov.

Až takmer 70 % Slovákov považuje navrhnuté riešenie za dobré

Ak by sa situácia s nedeľným predajom vyriešila tak, že zamestnanec by mal právo odmietnuť prácu v nedeľu z dôvodu výhrady svedomia a zamestnávateľ by bol povinný to akceptovať, takéto riešenie by podľa prieskumu považovalo za dobré približne 7 z 10 opýtaných (69 %). Naopak, za zlé riešenie to v súčasnej situácii považuje len pätina respondentov (20 %). K otázke sa nedokázala vyjadriť desatina respondentov (11 %).

Riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik upozornil, že možnosť výhrady vo svedomí následne aj výrazne zmenila názor opýtaných na celkový zákaz.

Výhrada vo svedomí zmenila názor Slovákov

„Ak by sa obyvatelia Slovenska mali rozhodnúť, či majú ostať maloobchodné prevádzky (s výnimkou čerpacích staníc, pohotovostných lekární a podobne) zatvorené v nedeľu aj po skončení sa koronakrízy alebo uprednostňujú riešenie, pri ktorom by ostali maloobchodné prevádzky v nedeľu otvorené s tým, že zamestnanec, ktorý nechce v nedeľu pracovať, to môže odmietnuť a zamestnávateľ to musí akceptovať, tak Slovensko sa rozdelí na dve polovice," vysvetlil.

Kým polovica respondentov (50 %) podľa neho uprednostňuje, aby ostali maloobchodné prevádzky zatvorené v nedeľu aj po skončení sa koronakrízy, druhá, takmer rovnako početná časť verejnosti (47 %) uprednostňuje riešenie, pri ktorom by ostali maloobchodné prevádzky v nedeľu otvorené s tým, že zamestnanec, ktorý nechce v nedeľu pracovať, to môže odmietnuť a zamestnávateľ to musí akceptovať. "A ak sa obyvateľov Slovenska opýtame, či by riešenie situácie prostredníctvom výhrady vo svedomí bolo podľa nich dobrým alebo zlým riešením, tak podiel kladných odpovedí sa zvýši takmer na 70 %,“ spresnil.

Slosiarik tiež doplnil, že medzi respondentmi, ktorí pred koronakrízou veľmi často alebo dosť často v nedeľu nakupovali v niektorej z maloobchodných prevádzok (celkovo 45 % celej vzorky) je pomer 33 % v prospech úplného zatvorenia prevádzok verzus 65 % za uplatnenie výhrady vo svedomí. Pokiaľ ide o pohľad týchto respondentov na to, či by bolo takéto riešenie dobré alebo zlé, podiel kladných odpovedí je až na úrovni 73 %.

„Nie je dôvod tlačiť obchody do zatvárania a znižovania pracovného fondu, ak by bola možnosť nechať rozhodnutie pracovať na zamestnancov. Tí, ktorí pracovať budú chcieť, nestratia príplatky za nedeľný predaj. Táto možnosť má zjavne podľa prieskumu agentúry Focus aj silnú podporu verejnosti,“ uzavrel Papanek.