Monika Hanigovská

Po 20 rokoch v zajatí sa slony vrátili domov. Pre nedostatok turistov v Thajsku sa konečne oslobodili od práce

V dôsledku koronavírusu prepustili slony. Doteraz pracovali v turistickom ruchu.

Tieto majestátne zvieratá sa vracajú naspäť so svojho prirodzeného prostredia. — Foto: Instagram/lek_chailert, justemdp

MAE CHAEM 3. júna - Nedostatok návštevníkov v Thajsku spôsobil, že tieto majestátne zvieratá nemajú koho voziť, čo následne vyústilo k ich návratu domov.

Mnohé sa tak vracajú po 20 rokoch do svojho prirodzeného prostredia, kde nemusia pracovať. Nadobudnutú voľnosť dávajú patrične najavo.

Viac ako stovka slonov sa vrátila domov

Bola to azda tá najkrajšia cesta, ktorú vôbec mohli zažiť. Thajské pracujúce slony museli prejsť 150 kilometrov, aby sa konečne po rokoch mohli ocitnúť vo svojich domovoch.

„Kvôli nízkemu počtu zahraničných návštevníkov nemajú slonie parky finančné prostriedky na ich údržbu, a preto poslali viac ako 100 zvierat až 150 kilometrov späť do svojich domovov“ informoval o tom portál abc.net.au.

Takýmto príkladom je aj tamojší vlastník štyroch slonov Sadudee Serichevee. Jeho malý park s názvom Karen Elephant Experience zíva prázdnotou, pričom však mesačné výdavky zostávajú. Pokračovať v prevádzke bez návštevníkov už pre neho nebolo možné.

Prehovorili aj ďalších majiteľov slonov

„Najprv som si myslel, že situácia sa vráti do normálu a to do jedného alebo dvoch mesiacov. Koncom apríla som ale stratil všetku nádej,“ povedal pán Serichevee.

On a jeho manželka sa dohodli, že svojich slonov privedú späť do svojej dediny, pretože mesačné náklady činia takmer 200-tisíc bahtov (čo je v prepočte 9 610 dolárov). Manželia platia za prenájom pôdy a zariadenia, mzdu vyplávajú aj pracovníkom parku a v neposlednom rade nakupujú nemalé množstvá jedla pre svoje zveiratá. Slony zjedia denne až 300 kilogramov trávy a zeleniny.

Spolu preto presvedčili aj niekoľkých ďalších majiteľov, aby sa s nimi vydali na 150-kilometrovú pešiu cestu, pretože iná preprava by bola finančne náročná.

„Tieto slony nemali 20 rokov šancu vrátiť sa domov. Zdá sa, že sú pri príchode domov veľmi šťastné, vydávajú šťastné zvuky, bežia k potoku pri dedine a bavia sa spolu s našimi deťmi,“ uviedol Serichevee, majiteľ.

„Nevieme, kedy COVID-19 zmizne. To je naša úloha, pomôcť kŕmiť slony, ktoré boli prepustené kvôli prepuknutiu choroby,“ uzavrel majiteľ.

Pomoc potrebujú aj ďalšie slony

Nadácia Save Elephant Foundation v severnej provincii Chiang Mai podporuje návrat slonov do zelenších pasienkov domova. Tamojšia nadácia prostredníctvom výziev získava naďalej finančné prostriedky na kŕmenie zvierat, ktoré sa naďalej nachádzajú v turistických parkoch a podľa vlastných slov je presvedčená, že takéto slony by sa mali vrátiť do svojho prirodzeného prostredia, kde môžu byť sebestačné.

Zatiaľ čo 100 slonov smerovalo domov, pre približne 2 000 krotkých slonov je situácia aj naďalej kritická a hrozí im vyhladovanie, pretože majitelia nemajú peniaze na to, aby ich nakŕmili, podotkla londýnska organizácia World Animal Protection.