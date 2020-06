Ľubomíra Somodiová

Dnes o 11:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V Brne objavili mesto pod mestom. O obrovských dómoch nikto nevedel, teraz ich ukážu verejnosti

Pod vodojemami v Brne našli skryté podlažie, ktorého priestory pripomínajú gotickú katedrálu.

Zábery z brnianskeho „mesta pod mestom“. — Foto: Instagran/fotobouda, Facebook/Brnenské podzemí

BRNO 3. júna - Čo majú Brno a Košice spoločné ? Obe mestá sú druhé najväčšie vo svojej krajine, čo sa týka populácie.

No je toho viac. Rovnako ako pod Košicami, aj pod Brnom sa nachádza podzemné mesto. O tom brnianskom však nemal viac ako 50 rokov nikto poňatia.

Mesto pod mestom

Mesto Brno totiž pred pár dňami nečakane objavilo unikátne, ešte nepreskúmané rozsiahle priestory pod historickými vodojemami skrytými v Žlutém kopci.

Ako z fantasy filmu

Vchod do tajomnej ríše je ako vystihnutý z fantasy filmu a je ukrytý v nenápadnom domčeku v centre Brna.

„Šokovalo ma, že o štvrtom, najspodnejšom poschodí vodojemov nemal až na pár zasvätených dodnes nikto ani tušenie. Aj najväčší znalec brnianskeho podzemia Aleš Svoboda sa tam dostal po prvýkrát až teraz,“ povedal pre Blesk Jiří Oliva, námestník brnianskej primátorky, ktorý by rád unikátne brnianske vodojemy z prelomu 19. a 20 stočia otvoril návštevníkom.

Gotické katedrály

Po tom, čo prieskumníci zostúpili nenápadnou dierou v podlahe a zhrdzaveným schodiskom do tajomnej hlbiny, vyrazilo im to dych. „Tie dómy z pálených tehál, pripomínajúce gotické katedrály, majú nenapodobiteľnú mysterióznu atmosféru a sú dokonale zachované,“ žasol nad objavom Oliva.

Brno postavilo obrie vodojemy vnútri Žltého kopca pred 150 rokmi. „Radní vtedy rozhodli, že budú brať vodu z rieky Svratka,“ povedal znalec podzemia Aleš Svoboda.

Voda však nemala dostatočný obsah minerálov. Brno preto neskôr začalo využívať iný vodovod. V roku 1997 monumentálne zásobníky odstavili úplne.

Sprístupnenie pre verejnosť

Ak všetko pôjde podľa plánu, Brno by mohlo unikátne podzemie, pripomínajúce mesto pod mestom, otvoriť verejnosti už do dvoch rokov. „Do jedného z tých vodojemov je už vybudovaný vchod - stačí tam zaviesť elektrinu a vybaviť všetky potrebné povolenia - takže ten by sa mohol sprístupniť už na budúcu turistickú sezónu,“ plánuje Oliva.

Malo by to byť veľké lákadlo pre turistov. Dokonca plánujú, že v jednej z nádrží by mohli ľudia nasadnúť aj na loďky.