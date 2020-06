TASR

Dnes o 14:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Česko povolilo akcie do 500 osôb. Schválilo zoznam bezpečných krajín, je tam aj Slovensko

Bez negatívneho testu na COVID-19 tak môžu Česi opäť od 15. júna cestovať do zeleno a oranžovo vyznačených krajín.

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch — Foto: TASR/AP

Praha 1. júna (TASR) - Česká vláda schválila v pondelok systém tzv. semaforu, ktorý rozdeľuje štáty do troch kategórií podľa toho, aká je v nich epidemiologická situácia. Bez negatívneho testu na COVID-19 tak môžu Česi opäť od 15. júna cestovať do zeleno a oranžovo vyznačených krajín.

Medzi ne patria napríklad Slovensko, Nemecko, Slovinsko, Chorvátsko či Grécko. Na Twitteri to oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informuje portál Novinky.cz. Vojtěch v príspevku na Twitteir zverejnil aj mapu, na ktorej sú farebne odlíšené - podľa rizika nákazy - jednotlivé európske krajiny.

Ako rozdelili krajiny?

Zelenou sú podľa neho označené bezpečné krajiny, oranžovou krajiny so stredným rizikom nákazy a červenou krajiny s vysokým rizikom nákazy. Do zeleno a oranžovo označených krajín môžu Česi cestovať bez obmedzenia pri spiatočnom návrate.

Zeleno sú vyznačené: Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Švajčiarsko, Fínsko, Nórsko, Cyprus či Island. Ľudia cestujúci do týchto krajín nebudú musieť mať negatívny test na koronavírus, rovnako ako ani turisti prichádzajúci z týchto štátov do ČR.

V červenej zóne Briti a Švédi

Do oranžovej zóny zase spadajú: Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Malta, Írsko, Belgicko, Holandsko a Dánsko. Aj do týchto štátov budú môcť Česi vycestovať bez toho, aby mali pri sebe negatívny test. Návštevníci, ktorí z týchto štátov budú prichádzať do Česka, ho pri sebe budú musieť mať.

Poslednou je červená zóna, v ktorej sú aktuálne z európskych štátov len Británia a Švédsko. Pri návrate z nich musia mať negatívny test aj Česi.

Minister zahraničných vecí Tomáš Petříček ale upozornil na to, že niektoré krajiny nemajú ešte vôbec otvorené hranice a do iných je zase vstup obmedzený. Spomenul v tejto súvislosti napríklad Poľsko, po vstupe do ktorého musia ísť Česi do 14-dňovej karantény.

Hromadné akcie do 500 osôb

Petříček dodal, že systém semaforu je flexibilný a vyvíjať sa bude podľa epidemiologickej situácie vo svete. Česká vláda zároveň v pondelok rozhodla, že od 8. júna sa môžu konať hromadné akcie s účasťou do 500 osôb. Týka sa to napríklad divadiel, kín, koncertov či športovísk.

Vláda tiež rozhodla, že od rovnakého dátumu zvýši aj povolený počet návštevníkov zoologických záhrad, botanických záhrad a arborét, a to na 250 ľudí na hektár (dosiaľ ich mohlo byť 150). „Vyhliadka je taká, že od 15. júna by sme v nich mohli limit zrušiť úplne,“ povedal Vojtěch.

Dosiaľ mohlo byť na jednom mieste maximálne 300 osôb, a aj to len pri dodržaní určitých pravidiel. Od 8. júna sa v tomto smere zrušia pravidlá rozsádzania v rámci hľadiska koncertných sál, divadiel či kín. V súlade s nimi museli dosiaľ ľudia zachovávať rozstupy - sedieť o jeden rad a taktiež minimálne jednu stoličku ďalej od ľudí, s ktorými nebývali v spoločnej domácnosti.