TASR

Dnes o 09:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Koscelník o góle do siete Slovácka: Jeden z najkrajších v kariére

Slovenský futbalista Martin Koscelník sa cez víkend po dlhej dobe dostal do základnej zostavy Slovana Liberec.

Martin Koscelník — Foto: Facebook/FC Slovan Liberec

Praha 1. júna (TASR) - Slovenský futbalista Martin Koscelník sa cez víkend po dlhej dobe dostal do základnej zostavy Slovana Liberec a trénerom sa za dôveru odmenil parádnym gólom s prívlastkom víťazný. „Bol jeden z najkrajších v mojej kariére,“ uviedol pre oficiálnu webstránku svojho tímu.

Dvadsaťpäťročný Koscelník nastúpil v zápase 26. kola českej ligy proti FC Slovácko (3:1) na poste pravého obrancu, pričom to bol len druhý štart v základnej zostave a len siedmy celkovo v lige v prebiehajúcej sezóne.

„Tréneri a spoluhráči ma povzbudzovali, že na tréningu vyzerám dobre a mám to preniesť aj do zápasu. Nemám sa z toho stresovať. Po takej dlhej dobe som si to chcel užiť, čo si myslím, že mi vyšlo. Boli tam nejaké chybičky, ale víťazným gólom som to snáď odčinil," vyhlásil.

Rozhodujúci gól v závere

Jeho gól prišiel v 90. minúte za stavu 1:1, keď sa k nemu dostala na hranici šestnástky odrazená lopta a Koscelník ju zo vzduchu napálil do siete: „Veril som, že keď sa dostanem do dobrej šance, mohlo by to vyjsť. Človek ale nikdy nevie, ako sa bude zápas vyvíjať. Prišiel center z ľavej strany a lopta vypadla presne mojím smerom. Ja som to trafil halfvolejom a bol to jeden z najkrajších gólov mojej kariéry.“

Liberec hral celý druhý polčas proti desiatim, keďže obranca hostí Michal Kadlec dostal v závere prvej časti červenú kartu, no dlho si nevedel vypracovať šance. „Bolo tam množstvo zákrokov, ktoré rozhodca mohol odpískať, ale nemusel. Vyústilo to v červenú kartu pre Kadleca. Taký skúsený hráč by podľa môjho názoru nemal urobiť takú vec, akú urobil. Slovácko sa potom zatiahlo a my sme sa tam ťažko dostávali. Nemali sme takmer žiadne strely na bránu. Navyše nám dobre eliminovali kraje. Nakoniec sa ale šťastena priklonila na našu stranu. Tri body zostali doma a zároveň sme potvrdili výhru z Budějovíc," povedal Koscelník.

Na zápase sa objavilo aj približne 150 divákov, ktorí neustále povzbudzovali svoj tím: „Napriek malému počtu nám fanúšikovia vytvorili super kulisu. Počuli sme ich po celý zápas. Sme im za to vďační.“