Ľubomíra Somodiová

Pár renovoval svoj rodinný dom. Pod podlahou zrazu objavili tisícročné pohrebisko Vikingov

Renovácia starého rodinného domu priniesla nečakané odhalenie.

Keď pár odkryl podlahu, ostal šokovaný. — Foto: Nordland County Council

BODØ 2. júna - Pár z Nórska renovoval starý rodinný dom neďaleko mesta Bodø na severe krajiny. Všetko prebiehalo podľa plánu. Až do momentu, keď sa pustili do renovácie podlahových dosiek. Pod podlahou zbadali niekoľko nezvyčajných kameňov. Pokračovali v kopaní a zrazu si všimli predmet, ktorý sa ligotal vo svetle.

Netušili, čo sa skrýva pod ich domom

Podľa nórskeho portálu TV2 si spočiatku mysleli, že je to koleso z autíčka, ale nedávalo im to zmysel. Od roku 1914, keď bol dom postavený, podlaha nebola vôbec zdvihnutá. Muselo to byť niečo iné. Ukázalo sa, že to bol sklenený korálik.

Dvojica vzápätí našla veľkú železnú sekeru a niekoľko ďalších železných predmetov. Rozhodli sa kontaktovať príslušné nórske orgány, ktoré sa zoberajú kultúrnym dedičstvom. Na druhý deň ich dom navštívili experti z múzea v meste Tromsø.

Sklenený korálik. Foto: Nordland County Council

1000-ročný poklad

Podľa nórskeho zákona sa všetky kultúrne pamiatky, ktoré vykazujú stopy ľudskej činnosti spred roku 1537, automaticky zachovávajú. Archeológ Martinus Hauglid uviedol, že sklenený korálik a železné predmety sú pravdepodobne z včasného stredoveku, keď Nórsko prešlo na kresťanstvo a stalo sa kráľovstvom.

„Boli nájdené pod kameňmi, ktoré pravdepodobne predstavovali kamennú mohylu. Našli sme aj sekeru, ktorá bude z obdobia medzi rokmi 950 a 1050, a tiež tmavomodré sklo, ktoré tiež pochádza z neskorej vikingskej doby,“ povedal pre portál Local.

Hoci archeológ tvrdí, že podobné nálezy nie sú ničím nezvyčajným, za svoju 30-ročnú kariéru sa prvýkrát stretol s obdobným náleziskom pod domom.

Archeologické nálezisko

Starý dom sa zmenil na nálezisko a archeológovia ho teraz skúmajú. Korálik a sekera už boli zaslané do spomínaného múzea v meste Tromsø.

Podľa archeológa sa pár zachoval správne tým, že kontaktoval príslušné orgány. Neminie ich ani odmena. „Myslím, že dostanú nejakú odmenu od štátu, ktorá je v Nórsku bežná, v prípade, že ľudia nájdu staré artefakty,“ dodal.

Zdroj: Nordland County Council