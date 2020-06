TASR, Dobré noviny

Včera o 18:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní VEĽKÉ uvoľnenie opatrení. Zmeny v nosení rúšok, rušia sa vyhradené hodiny pre dôchodcov

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) dnes ohlásil ďalšie uvoľňovanie opatrení.

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič — Foto: TASR/Dano Veselský

BRATISLAVA 1. júna - Od 3. júna bude minimálna rozlohová plocha vo vnútorných prevádzkach na jedného zákazníka namiesto 15 štvorcových metrov (m2) na 10 m2. Médiá o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na tlačovom brífingu po rokovaní s konzíliom odborníkov.

V prípade taxíkov sa taktiež mení povinnosť mať fóliou oddelené zadné sedadlá, bude to fungovať na báze dobrovoľnosti. Ruší sa časové obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania a takisto sa mení aj počet ľudí za stolom vonku i vnútri.

Zmeny pri nosení rúšok

Povinnosť nosiť rúška vonku a na hromadných podujatiach sa od 3. júna skráti na vzdialenosť do dvoch metrov, vnútri bude povinné ich nosiť. Takisto sa otvoria všetky vnútorné športoviská, prírodné i umelé kúpaliská, wellness, kúpele, masáže, kasína a vnútorné priestory zoo a botanických záhrad.

Od stredy sa taktiež rušia vyhradené otváracie hodiny v obchodoch pre dôchodcov. Zmeny sa dotknú aj denných stacionárov, budú otvorené pre obyvateľov do 62 rokov. V rámci ubytovacích služieb sa rušia 24-hodinové odstupy a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe.

Od 10. júna budú povolené hromadné podujatia do 500 osôb, od 1. júla do konca roka to má byť 1000 osôb. Na kultúrnych podujatiach nemusia mať umelci test, zavádza sa tiež šachovnicové sedenie namiesto odstupu dvoch metrov, týkať sa to má aj zhromažďovania sa v kostoloch.