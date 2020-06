Monika Hanigovská

Včera o 18:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní VIDEO: 7-ročné dievčatko s otcom dojali celý internet. Ich verziu známej piesne by ste mali počuť aj vy

Dievčatko si zamilovali poslucháči na celom svete. Vypočujte si prespievanú pieseň v podaní otca a dcéry.

Claire Crosbyová opäť dojala poslucháčov. — Foto: Youtube.com/ The Crosbys

SALT LAKE CITY 1. júna – Svet spoznal malé dievčatko menom Claire Crosbyová, keď malo 4 roky a okamžite si ho zamiloval.

Malé talentované dievčatko vtedy upútalo piesňou You've Got a Friend In Me a takmer hneď sa stalo miláčikom sociálných sietí.



Dnes má sedem rokov a za sebou množstvo prespievaných piesní. Naposledy si získala srdcia poslucháčov piesňou, presnejšie duetom s vlastným otcom. Spolu precítene zaspievali známu pieseň s názvom Shallow.

Duo otca a 7-ročnej dcéry rozcítil mnohých. „Toto je tá najsladšia vec! Dokonalá ukážka lásky a úcty medzi otcom a dcérou. To mi urobilo deň!“ Vyznal sa jeden z poslucháčov. Vypočuť si ju môžete nižšie vo videu.