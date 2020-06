Ľubomíra Somodiová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hviezdna Marilyn by dnes oslávila 94 rokov. Na jej poslednom fotení si fotograf všimol niečo, čo iní nevideli

Marilyn Monroe sa narodila ako Norma Jeane Mortensonová 1. júna 1926 v Los Angeles a všeobecne je považovaná za ikonu svetovej kinematografie.

Marilyn Monroe - Posledné fotenie s Allanom Grantom. — Foto: Youtube/Marilyn Monroe Official Channel, by Peter Sneyder

HOLLYWOOD 1. júna - Svetoznáma americká filmová herečka a sexsymbol 50. rokov minulého storočia Marilyn Monroe by dnes oslavovala 94. narodeniny. Vlastným menom Norma Jean Baker sa narodila 1. júna 1926 v americkom Los Angeles.

Objavila sa vo viac ako tridsiatich filmoch

Po neľahkom detstve s mamou alkoholičkou sa jej výchovy ujali náhradní rodičia. Neskôr sa zamestnala v miestnom podniku a fotograf ju objavil ako modelku. Presadila v Hollywoode a zmenila si meno na Marilyn Monroe. To sa stalo synonymom sexuálnej atraktivity.

Počas 15-ročnej hereckej kariéry hrala vo viac než 30 filmoch, jej najznámejším je určite Niekto to rád horúce z roku 1959. Jej tretím manželom bol dramatik Arthur Miller. Zomrela ako 36- ročná.

Jedno z posledných fotení legendárnej Marilyn

Krátkou pred jej smrťou sa fotografovi podarilo zachytiť, to čo si iný nevšimli.

Všetko to začalo tým, že hviezdnu Marilyn 4. júla 1962 vyspovedal Richard Meryman z magazínu Life vyspovedal Netušil, že to bude jej posledný rozhovor. Chcel spraviť aj zopár snímok do magazínu. Hoci hollywoodska ikona zo začiatku nesúhlasila, na ďalšom stretnutí nakoniec prikývla.

Fotky si pozrite vo videu:

Fotografoval ju doma

O tri dni vznikla jedna z posledných sérii fotiek sexsymbolu 20. storočia. Magazín bol publikovaný 3. augusta. Monroe zomrela len dva dni na to.

Fotenie prebehlo u nej doma v Brentwoode. Fotografoval ju Allan Grant. Fotgorafa najprv privítal jej blízky priateľ Allan Snyder. Po chvíli sa medzi nimi objavila hviezdna herečka. Bola oblečená v župane. V ruke držala pohár šampanského. Uvádza Youtube kanál Marilyn Monroe Official Channel by Peter Sneyder.

Marilyn sa spýtala fotografa, čo by si mala obliecť. Odpovedal jej, že niečo bežné, v čom sa bude cítiť komfortne.

Zrazu bola zraniteľná

Asi o dvadsaťpäť minút sa objavila v priliehavých capri nohaviciach a tmavom svetri po krk. „Nič nepripomínalo honosnú, smejúcu sa Marilyn Monroe z veľkých obrazoviek. Vyzerala akási menšia a oveľa zraniteľnejšia, ako som očakával. Všimol som si na nej smútok. Stala sa Marilyn, ktorou chceli, aby bola,“ povedal fotograf.

Vlastným menom Norma Jean Mortensen, USA, herečka a speváčka. Väčšinu detstva strávila v detských domovoch. Objavil ju fotograf David Conover, ktorý hľadal v továrňach ženy pre reportáž o vojnovej výrobe. Foto: TASR/AP

Herečka zomrela 5. augusta 1962 vo svojom losangeleskom dome, kde žila osamote, trpela depresiami a užívala silné utišujúce prostriedky. Mala 36 rokov. Napriek tomu, že zomrela pred 55 rokmi, jej fotografie sa na dražbách stále tešia veľkému záujmu a dražia sa za vysoké sumy.