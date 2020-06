Cyklistov je v Košiciach čoraz viac. Za rok ich počet stúpol o 60 percent

TASR

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 1. júna (TASR) – Počet cyklistov v Košiciach sa medziročne zvýšil o 60 percent. Po ich sčítavaní o tom TASR za OZ Cyklokoalícia informoval Adrián Chreň. Ako spresnil, výrazný nárast zaznamenali najmä u rekreačných cyklistov.

Dobrovoľníci z košickej Cyklokoalície sčítavali cyklistov v týždni od pondelka 18. mája. Ich súčet počas pondelka v čase od 7.00 h do 9.00 h reprezentuje dochádzajúcich do práce alebo do školy. Sobotňajšie (23. 5.) sčítavanie v čase od 16.00 h do 18.00 h predstavuje počet rekreačných cyklistov.

„Počas rannej špičky dobrovoľníci napočítali 641 cyklistov na šiestich dôležitých križovatkách v blízkosti centra mesta. V sobotu popoludní napočítali 1720 cyklistov, taktiež na šiestich križovatkách v blízkosti rekreačných trás,“ uviedol Chreň s tým, že pomer mužov a žien v oboch dňoch sčítania bol približne 2:1.

Je potrebné brať do úvahy aj pandémiu

V porovnaní s meraním zo septembra minulého roka je počet cyklistov dochádzajúcich do práce relatívne podobný. V súvislosti so sčítavaním v rannej špičke je podľa OZ potrebné brať do úvahy aj obmedzenia z dôvodu pandémie nového koronavírusu. V týždni počas sčítania online dotazníkom zisťovali, ako sa zmenili návyky ľudí týkajúce sa ich dochádzania do práce.

„Dozvedeli sme sa, že až 23 percent z opýtaných, ktorí denne dochádzali do práce a teraz pracujú z domu, dochádzali za prácou na bicykli. Taktiež na cestách úplne chýbajú študenti a žiaci dochádzajúci do školy na bicykloch, aj keď v odpovediach dotazníka tvorili len 2,1 percenta všetkých opýtaných študentov," povedal člen košickej Cyklokoalície Juraj Senič. Ako dodal, reálny počet cyklistov v rannej špičke sa tak oproti minulému roku pravdepodobne mierne zvýšil.

Ako je to s rúškami?

V rámci sčítania zbierali aj doplnkové informácie. Chreň spresnil, že 80 percent ľudí dochádzajúcich za prácou na bicykli v ranných hodinách používalo ochranné rúško. Toto číslo u rekreačných cyklistov kleslo na 12 percent.

Pripomenul však, že medzitým sa zmiernili nariadenia povinnosti nosenia rúšok na verejnosti. „Naopak, počas sobotňajšieho merania sme zaznamenali nárast používania prilby z 25 percent na 52 percent oproti pondelkovému sčítaniu,“ dodal.

Členovia Cyklokoalície Košice sledovali aj najfrekventovanejšie smery cyklistov. Ako hovoria, vďaka týmto informáciám bude mesto v prípade rekonštrukcií križovatiek schopné zabezpečiť plynulejší chod cyklistov v meste. Podobné sčítania plánujú vykonávať pravidelne.