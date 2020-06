Monika Hanigovská

Včera o 20:19 čítanie na 13 minút 0 zdieľaní Slovenka najprv v USA upratovala domy, teraz hviezdi pred kamerami: Herectvo ma naučilo byť pokorná a odhodiť ego

Sny si plní v samotnej mekke filmu. Aj keď stále bojuje, robí naplno to, čo ju baví. Pre Slovákov, ktorí by si chceli skúsiť zahrať v meste snov, má odkaz.

Slovenska sa nestratila ani za veľkou mlákou. — Foto: Instagram/katarinavanderham

LOS ANGELES 1. júna - Ako 22-ročná odišla za veľkú mláku. Prvotným snom Kataríny bolo vidieť Kaliforniu zaliatu slnkom. Tú, čo ako dieťa so zatajeným dychom vídala vo filmoch, seriáloch a videoklipoch.

Jednoducho zažiť jedno veľké dobrodružstvo, zároveň si zarobiť a za nejaké dva roky sa vrátiť späť a otvoriť si na Slovensku vlastný salón.

Ako nám však úprimne prezradila, veľmi rýchlo si uvedomila, že to bolo veľmi naivné očakávanie. Poctivou prácou sa jej pobyt predĺžil až do dnešného dňa, no zároveň asi aj vďaka tomu, sa náhodou ocitla pred fotoaparátmi a kamerami.

Rodáčka z Ľubochne nielenže ochutnala filmový chlebíček, no mala možnosť na vlastné oči stretnúť také filmové esá ako Catherine Zeta-Jones, Gweneth Paltrow, Russella Crowa či Jennifer Lopez.

Prečítajte si príbeh, v ktorom sa síce plnia sny, ale ak za sebou nemáte vplyvných ľudí, musíte bojovať sami a najmä v tom vytrvať. Keď bolo Slovenke v začiatkoch najhoršie, tak si zaparkovala auto pri pláži a spala v ňom pri šume oceánu. Východ slnka jej však vždy dodal novú silu a nádej v lepší začiatok.

Predstavujeme vám príbeh dievčaťa a dnes ženy, ktorá sa nestratila vo svete, kde víza koncom 90-tych rokov malo len niekoľko Slovákov. Katarina Van Derham zažíva aj dnes menšie, či väčšie boje. No svoj sen si ako dieťa uchránila. Prečítajte si úprimnú spoveď Slovenky, ktorá sa postavila z ničoho na vlastné nohy a v Los Angeles začala aj podnikať.

Niekde som o vás čítala, že ešte predtým, ako ste privoňali v továrni na sny, ste sa živili upratovaním domov. Môžete nám popísať toto obdobie?

Ak myslite v USA, tak áno. Na Slovensku som totiž 4 roky robila v kancelárii pre francúzsku firmu na nábytok pri Žiline a 2 roky pre Marlboro. Do Kalifornie som prišla koncom 90-tych rokov. Bola som jedna z mála, ktorej sa do Ameriky v tej dobe od nás podarilo odisť.

Víza takmer nikomu nedávali. Keď som prišla do Kalifornie, bolo tu pár Čechov, ale takmer žiadny Slovák. Začala som robiť pre jednu Česku, ktorá mala upratovaciu službu. Najprv som roznášala letáky, a potom som začala upratovať.

Bez pracovného povolenia ste tu na výber nemali a v striptíz klube som skončiť nechcela. Domy som upratovala zhruba rok a rada si na to obdobie spomínam. Američania si ma vážili, brali ma ako ich rodinu. Niektorí si dokonca aj dali moju fotku do rámčeka na stôl vedľa fotiek ďalších členov rodiny.

Aké boli ďalšie kroky, kým ste sa dostali pred kamery? Kde nastal zlom?

To boli moje úplné začiatky. Zhruba po roku, keď som jedného dňa išla domov z posilňovne, ma na ulici zastavil jeden producent. Opýtal sa ma, či by som nechcela byť roztlieskavačkou počas hokeja na pláži. Jeho ponuku som odmietla, ale opýtala som sa ho, či by nemal nejakú prácu v kancelárii. Povedal, že nech v piatok prídem a po krátkej skúške som sa stala asistentkou jeho zástupkyne. Pre hokej som robila dve sezóny, po ktorých som si našla prácu v rakúskej reštaurácii v Santa Monice. Tam som najprv predávala zmrzlinu a neskôr som tam robila čašníčku.

Časom sa reštaurácia zavrela a našla som si prácu v inej reštaurácii, kde ma oslovila manažérka fotografa, či nechcem robiť modelku. Nafotila som testy a táto dvojica ma začala manažovať. Zohnali mi dobrú agentúru. Nastal ten zlom. V Los Angeles idú modeling a herectvo ruka v ruke, takže som chodila na konkurzy do televíznych reklám, seriálov ale i tlačových kampaní či časopisov.

Opravte ma, ak sa mýlim, ale v Hollywoode je akosi bežnejšie, že si ľudia pred herectvom zarábajú rôzne a veľakrát sa tým ani netaja, práve naopak. Povedala by som, že to vnímajú ako dobrú skúsenosť. Možno extrémne prirovnanie, ale Jennifer Lawrenceová napríklad pre jedno médium prezradila, že v začiatkoch boli chvíle, kedy nemala, čo do úst a o jedlo sa sa musela naťahovať s potkanom, ktorý jej pobehoval po byte a občas si niečo uchmatol.

Je to pravda a nielen pred herectvom. Drvivá väčšina hercov má vždy popri herectve nejakú inú bežnú prácu. Samé herectvo vás totiž neuživí, pokiaľ nie ste Tom Cruise. Á-čkoví herci predstavujú veľmi, ale veľmi malé percento Hollywoodu.

„Američania sú na ich vedľajšiu prácu pyšní, keď však ale stretnete Európanov, tak veľa z nich svoju vedľajšiu prácu skrýva, lebo sa za ňu hanbia a majú veľké ego,“ prezradila Katarina.

L.A. je jedno z najdrahších miest na svete. Náklady na život sú tu obrovské a ak ich chcete utiahnuť, tak musíte mať dobrý príjem, čo vám poväčšine len jedna práca nezaistí. Američania si vážia ľudí, ktorí začali z ničoho a niekam to dotiahli. Je to pre nich veľká motivácia a tí, čo si cez tie ťažké časy prešli, sú na seba hrdí a snažia sa inspirovať iných, aby sa aj oni nevzdávali svojich snov. Američanom vo všeobecnosti veľmi veľa dlžím, lebo mi veľmi veľa v Amerike pomohli. Vážili si môj charakter a dali mi šancu a príležitosti.

Väčšina ľudí, čo poznám, to vzdali - lebo to bolo veľa driny a výsledky neprichádzali. Ak máte otca slávneho herca, tak máte úspech zaručený už od malička bez toho, aby ste niečo museli urobiť. Čo vás urobí úspešným, ak nejdete po protekcii, je samotná vytrvalosť.

Kým ste sa dopracovali k herectvu, zažili ste tiež nejaké zložitejšie obdobie?

Zložité obdobie tu zažívam neustále, akurát mení formu. Napríklad, na začiatku to bolo ťažké, lebo som tu bola bez papierov a zakaždým, keď som videla policajné auto, tak som sa bála, že ma policajti zastavia a deportujú. Apartmán som musela zdielať s ďalšími piatimi cudzími ľudmi a ledva som mala čo jesť. Chlapi sa ma snažili zneužiť, ale našťastie sa mi nikdy nič zlé nestalo.

Teraz mám zložité obdobie, lebo Amerika zažíva najväčšiu ekonomickú krízu, ktorá je horšia než tá, čo tu bola začiatkom 20-teho storočia. Takže, je to tu vždy. Jeden deň tu môžete byť hore a na druhý deň na ulici.

Pochádzate z Ľubochne, malej obce pri Ružomberku. Čo vás naštartovalo k tomu, že ste odišli do Los Angeles? Odleteli ste sama? Nebáli ste sa? Koľko rokov ste vtedy mali?

Amerika a šoubiznis ma fascinovali už od malička. Vždy som mala veľmi progresívne myslenie, a preto sa bolo pre mňa ťažké na Slovensku rozvíjať. Chcela som ísť do slnečnej Kalifornie, ktorú som videla vo filmoch, seriáloch a videoklipoch. Kalifornia mi pripadala ako miesto, kde sú ľudia myslením ako ja. Keď firma, pre ktorú som vtedy robila, po štyroch rokoch krachovala, rozhodla som sa odísť. Mala som 22 rokov a išla som s kolegom z práce, ktorý sa ale po dvoch mesiacoch vrátil, lebo to tam nezvládal.

„Nebála som sa, išla som tam za dobrodružstvom a aj keď to bolo zo začiatku veľmi ťažké, vedela som, že nič netrvá večne a verila som, že aj mne sa situácia zlepší. Keď mi bolo najhoršie, tak som si zaparkovala auto pri pláži a spala som v ňom pri šume oceánu. Východ slnka mi vždy dodal novú silu,“ priznáva Slovenka, ktorá sa v zahraničí nevzdala.

S akými cieľmi ste odchádzali?

Mojím cieľom bolo vidieť Kaliforniu, zažiť tam dobrodružstvo, nasporiť peniaze a o nejaké 2 roky sa vrátiť naspäť na Slovensko, aby som si v Ružomberku mohla otvoriť salón na vlasy. Veľmi rýchlo som si uvedomila, že to bolo veľmi naivné očakávanie. Bolo mi jasné, že poctivou prácou tu budem musieť drieť dlhé roky, predtým než vôbec niečo nasporím.

Objavili sa v seriáloch ako Monk, CSI, mihli ste sa vo filmoch 15 Minút a Cellular. Na ktorú spoluprácu máte najkrajšie, najlepšie spomienky?

Všetky tieto projekty mali jedno spoločné. Ich veľké hviezdy ako Tony Shalhoub, Jason Statham ci William H. Macy boli extrémne míli, pokorní a profesionálni. Videla som v nich normálnych ľudí, ktorí máju akurát super prácu, ktorú vnímajú vážne.

Nad nikoho sa nepovyšovali a boli prví, ktorí vám podali ruku, keď ste sa zoznamovali. Zobrala som si ich za príklad. Toto obdobie bolo pre pre mňa veľmi vzrušujúce, lebo to boli moje začiatky v šoubiznise a veľmi ma to tam bavilo. Práve toto mi zanechalo najkrajšie spomienky.

Stretávate známe a známejšie tváre. Koho popri nakrúcaní filmov či seriálov ste už stretli?

Ten list hercov a hviezd by bol nekonečný. Vážne... od Davida Hasselhoffa cez Russella Crowa. Robila som aj so Sylvestrom Stallonem, stretla som Arnolda Schwarzeneggera, Catherine Zeta-Jones či Gwyneth Paltrow. S filmom The Nice Guys som bola aj na filmovej premiére v Cannes a rada sa rozprávam s režisérmi, ako je Michael Bay či Shane Black.

Stretli ste hercov, ktorí vás pozitívne prekvapili a povedali ste si, tak toto by som o ňom/o nej nepovedala?



Celebrity ma vo všeobecnosti prekvapili tým, aké boli pokorné. Dokonca aj Jennifer Lopez, keď si odo mňa požičala make-up, bola úplne normálna žena v teplákoch, ktorá si práve išla kúpiť auto a prehodila so mnou pár slov. Sklamala ma ale manželka Sylvestra Stalloneho. (Jennifer Flavin -poz.red.)

Keď som bola na strednej škole v Ružomberku, tak som si podľa jednej jej fotky ušila spoločenské šaty, ktoré na sebe mala práve Jennifer Flavin. Bola mi inšpiráciou. V L.A. som ju stretla, keď som s ňou fotila kampaň pre Stalloneho. Bola extrémne nesebaistá, závistlivá a povýšenecká.

Účinkovali ste aj v iných seriáloch alebo filmoch?

Zahrala som si v jednej z najväčších show v Amerike „Entourage“. Chceli ma aj do ďalšej epizódy, ale bohužiaľ mi to časovo nevychádzalo. Musela som letieť do New Yorku na iný job, ktorý sa preložiť nedal. Ukázala som sa aj vo filme Redline. Potom som si dala pár rokov pauzu, lebo som začínala svoj biznis.

Dva roky na to som dostala telefonát z jednej castingovej agentúry, že ma chcú do filmu Unbelievable! Režisér filmu Steve Fawcett videl niekde jednu z mojich fotiek a agentúre prikázal, aby ma našli nech som kdekoľvek vo svete. Casting director ma spoznal a povedal, že majú šťastie, lebo ja žijem v L.A. Tento film sa bude hrať tento rok na filmovom festivale v Cannes. Kvôli koronavírusu sa ho, bohužiaľ, budem môcť zúčastniť len virtuálne. Hrám aj v novom filme Crypto Heads, ktorý bude tento rok na filmovom festivale v Toronte.

Katarina Van Derham počas nakrúcania. Foto: archív Katarina Van Derham

Bolo a je herectvo vaším najväčším snom?

Skôr ma vždy zaujímala réžia a strih filmu. Už na strednej škole v Ružomberku mi odborníci povedali, že by som mala byť režisérka, keďže mám extrémne dobre vyvinuté trojdimenzionálne videnie. Vtedy som sa tomu smiala, lebo mi to predtým nikdy nikto nepovedal a ani som poriadne nevedela, čo to znamená. Keď sledujem filmy, okrem hereckých výkonov si aj veľmi všímam, ako je film natočený a zostrihaný. Na réžiu nemám vzdelanie, takže herectvo bolo to jednoduchšie, ako sa k filmom priblížiť.

Chceli by ste si zahrať aj na Slovensku?

Áno, určite. Rada by som si zahrala v nejakej rozprávke alebo v dobovom filme.

Máte nejaký slovenský herecký vzor? Ak nie, kto je vaším vzorom?

Herecký vzor celkovo ani nie - ale mojím všeobecne najväčším vzorom je Brigitte Bardot. Je to bývalá modelka, úspešná herečka, srdcom rockerka a veľká aktivistka za ochranu zvierat. Žena s veľkým srdcom, ktorá v dobrom ovplyvnila milióny ľudí po celom svete.

Slovenka, Katarina Van Derham z čeveného koberca. Foto: archív Katarina Van Derham

Udržujete napriek diaľke slovenské tradície?

Vianoce oslavujem po slovensky, aj keď vianočné jedlá jedávam vo vegánskej verzii. Iné tradície neoslavujem - ale milujem slovensky folklór a rada nosím jeho prvky.

Chýba vám niečo zo Slovenska? A ako často ho navštevujete?

Na Slovensko zavítam zhruba každý druhý rok. Určite by som domov chcela chodiť častejšie, len s prácou je to dosť ťažké. Zo Slovenska mi toho chýba veľa. Okrem rodiny, ktorá mi, samozrejme, chýba, tak najviac mi chýba naša slovenská príroda, rastlinné pomazánky, rožky, kofola, hrady a zámky a európska hudba v rádiu.



Venujete sa aj niečomu inému okrem herectva?

Popri herectve vlastním firmu na digitálne médiá, ktorá mi zaberá dosť času. Takisto mám značku umelých mihalníc KAT lash, ktorá je dostupná aj na Slovensku. A taktiež mi veľa času zaberie natáčanie na mojom YouTube kanáli, ktorý mám s kamarátkou Adel. Radíme v ňom ženám na Slovensku a v Českej republike ohľadne krásy a zdieľame náš život v Kalifornii.

Naučil vás niečo herecký chlebíček?

Naučil ma odhodiť ego, byť pokorná a vďačná.

Asi v každom povolaní sú kariéristi. Akú sú vaše priority, čo je pre vás dôležité?

Najdôležitejšia je, samozrejme, rodina. Mám šťastie, že mám úžasných rodičov, ktorých si veľmi vážim a mám nadovšetko rada. Rozprávam sa s nimi dvakrát za týždeň. Takisto je pre mňa veľmi dôležitý môj priateľ, lebo je mi veľkou oporou. Potom je to môj business a kariéra. Mojím životným cieľom je žiť naplno a robiť to, čo ma baví. Veľmi dôležitá je pre mňa príroda a byť s ňou v harmónii.

Čakajú vás teraz nejaké filmové alebo televízne úlohy?

Momentálne sa pripravujem na rolu vo filme American Paradise. Koronavírus, samozrejme, všetko skomplikoval, takže dátum, kedy začneme natáčať, ešte nie je stanovený.

Aj na Slovensku máme kopec talentovaných Slovákov, ktorí možno snívajú o tom, že by raz chceli preraziť za veľkou mlákou, čo by ste im odkázali?

Buďte pokorní, milí a vytrvalí. Ego nechajte na Slovensku, lebo v Hollywoode nie je vítané. Prajem veľa šťastia!