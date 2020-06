Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:39 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nová Superstar predviedla najemotívnejšie vystúpenie. Krátko pred rozhodnutím sa neubránila slzám a rozplakala aj porotu

Tohtoročnú Superstar vyhrala skromná a spontánna Barbora Piešová.

Víťazkou Superstar 2020 sa stala Barbora Piešová. — Foto: Reprofoto YouTube/Romana Comely

BRATISLAVA/PRAHA 1. júna - Superstar 2020 má svoju víťazku. Tretie kolo finálových piesní ohúrilo všetkých. Súťažiaci totiž vytiahli svoje najväčšie tromfy, ktoré sa im počas celej šou podarili.

Prvá a posledná

Barbora Piešová si vybrala svoju prvú kastingovú pesničku Next to Me. Na kastingu svojím prevedením hitu od kapely Imagine Dragons porotcom vyrazila dych. Vtedy ešte nik nečakal, že z nenápadného dievčaťa „vypadnú“ také nádherné tóny.

Vo finále sa touto piesňou doslova blysla a posunula ju o level vyššie. Jej vystúpenie bolo veľmi precítené, pričom na záver neudržala emócie a rozplakala sa. To však jej vystúpeniu vôbec neuškodilo, práve naopak. Neskutočne dojatý bol nielen Leoš Mareš, ale aj Patricie Pagáčová.

Humor ju neopustil ani na konci

Aj toto záverečné vystúpenie prispelo k tomu, že Česi a Slováci si Barboru zvolili za Superstar. Vždy spontánna Barbora sa všetkým, ktorí ju podporovali, poďakovala.

Vyzdvihla aj tím, ktorý z nej, ako povedala, „spravil ženu“. Barboru humor neopustil ani pri záverečných slovách. „Kúpim si nové tlmiče,“ zažartovala nová Superstar.