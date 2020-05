TASR, Dobré noviny

Včera o 16:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Loď Crew Dragon sa úspešne spojila s vesmírnou stanicou. Najbližšie kroky astronautov môžete sledovať online

Po včerajšom úspešnom štarte na obežnú dráhu kozmická loď SpaceX ' s Dragon Endeavour sa v nedeľu úspešne pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici.

Astronauti NASA Douglas Hurley (vľavo) a Robert Behnken v Kennedyho vesmírnom stredisku na Myse Canaveral na Floride — Foto: TASR/AP

Washington 31. mája (TASR) - Vesmírna loď Crew Dragon americkej súkromej spoločnosti SpaceX sa v nedeľu úspešne pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Informovala o tom agentúra AP.

Oficiálne zvítanie s posádkou

K dokovaniu lode Crew Dragon došlo o 16.16h stredoeurópskeho času. Medzi ISS a loďou sa momentálne vysúva séria hákov, ktorá im zabezpečí pevné spojenie.

Prvý komerčný let s ľudskou posádkou

Astronauti z Crew Dragon Robert Behnken a Douglas Hurley sa po nevyhnutných technických procedúrach a preverení bezpečného pripojenia oboch telies asi o 19.15 h SELČ oficiálne zvítajú s posádkou ISS, ktorú momentálne tvoria Rusi Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a Američan Chris Cassidy.

V prípade Crew Dragon ide o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie a prvý vôbec realizovaný súkromnou spoločnosťou. Od roku 2011 sa NASA pri doprave svojich astronautov na ISS spoliehala na ruské rakety.

Loď Crew Dragon z miesta štartu - Mysu Canaveral na Floride - vyniesla nosná raketa Falcon 9. Jej štart sa uskutočnil v sobotu večer (SELČ).

Štart sa podaril až na druhý pokus

Štart sa pritom podaril až na druhýkrát, prvý štart naplánovaný na stredu bol preložený na sobotu pre zlé počasie na Myse Canaveral.

I keď počasie ohrozovalo aj sobotňajší štart, napokon šlo všetko podľa plánu: od štartu cez odpojenie prvého stupňa nosnej rakety Falcon 9, ktorý následne úspešne pristál na plaforme Of Course I Still Love You v Atlantickom oceáne.

Sledujte online na stránke NASA.



Správu aktualizujeme.