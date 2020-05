Z pastiera a kuriča až na oscarové výslnie a starostu. Kultový herec a režisér Clint Eastwood má 90 rokov

TASR

Počas bohatej a úspešnej kariéry sa americký herec, režisér, producent i skladateľ filmovej hudby Clint Eastwood podieľal na viac ako 50 filmoch.

San Francisco/Bratislava 29. mája (TASR) - Počas bohatej a úspešnej kariéry sa americký herec, režisér, producent i skladateľ filmovej hudby Clint Eastwood podieľal na viac ako 50 filmoch, z ktorých sa viaceré ako napríklad westerny Pre hrsť dolárov (1964), Pre pár dolárov navyše (1965), Dobrý, zlý a škaredý (1966) zaradili vďaka jeho hereckým výkonom medzi kultové filmové snímky.

Starosta

Herecká a režisérska ikona svetovej kinematografie či bývalý starosta kalifornského mesta Carmel, Clint Eastwood sa v nedeľu 31. mája dožíva 90 rokov.

Do filmovej histórie sa držiteľ niekoľkých Oscarov nezapísal len ako mlčanlivý pištoľník s nepreniknuteľným pohľadom, alebo ako nekompromisný detektív Harry Callahan, ale tiež ako skúsený filmový režisér.

Režíroval hviezdy strieborného plátna

Nerežíroval len sám seba, ale s dôverou sa mu zverili herecké hviezdy ako Meryl Streepová v Madisonských mostoch (1995), Gene Heckman vo westerne Nezmieriteľní (1992), Kevin Costner vo filme Dokonalý svet (1995), alebo Sean Penn v mystickom thrillery Tajomná rieka (2003), či Matt Damon v športovej dráme Invictus (2009).

Clint Eastwood sa narodil 31. mája 1930 v San Franciscu v Kalifornii (USA). Počas svetovej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia boli jeho rodičia nútení putovať za prácou po celej Kalifornii. Po usadení v meste Oakland absolvoval Eastwood v roku 1948 Oakland Technical High School, ale pracoval ako pastier, drevorubač, kurič, alebo ako klavirista v baroch a kaviarňach. Od roku 1949 robil inštruktora plávania v americkej armáde.

Začínal v béčkových hororoch

Po odchode z armády sa odsťahoval do Los Angeles a začal študovať na miestnej obchodnej škole, ale obzeral sa aj po filmových konkurzoch.

Začínal malými úlohami v tzv. béčkových hororoch, westernoch či sci-fi filmoch ako napríklad Tarantula (1955), Revenge of the Creature (Pomsta netvora, 1955), Star in the Dust (Hviezda v prachu, 1956), alebo Ambush at Cimarron Pass (1958). Väčšiu pozornosť na seba upútal účinkovaním vo westernovom televíznom seriáli Rawhide z roku 1959.

V polovici 60. rokov minulého storočia ho dnes už legendárny taliansky režisér Sergio Leone obsadil do hlavnej úlohy charizmatického pištoľníka.

Westernový pištolník

Kultového westernového hrdinu stvárnil Eastwood v snímkach Per un pugno di dollari (Pre hrsť dolárov, 1964), Per qualche dollaro in piu (Pre pár dolárov navyše, 1965) a Il Buono, il brutto, il cattivo (Dobrý, zlý a škaredý, 1966). Filmy sa stali klasikou žánru a z Eastwooda spravili svetovú megahviezdu.

Slávu si upevnil aj účinkovaním v sérii filmov o drsnom detektívovi Harry Callahanovi, nemilosrdne trestajúcom každú neprávosť a porušenie zákona. Drsného policajta stvárnil v piatich filmoch – Dirty Harry (Drsný Harry, 1971), Magnum Force (1973), The Enforcer (Násilník, 1976), Sudden Impact (Náhly úder, 1983) a The Dead Pool (Stávka na smrť, 1988).

Útlm vo filmovej kariére zažil Eastwood v 80. rokoch minulého storočia. V rokoch 1986-1988 však pôsobil aj ako starosta kalifornského mesta Carmel, v ktorom žil.

Na filmové výslnie sa opäť vrátil v úlohe režiséra a herca. V roku 1992 nakrútil western Unforgiven (Nezmieriteľní), v ktorom si okrem neho zahral aj Gene Hackman. Film získal štyri Oscary, Eastwood dostal sošku za réžiu.

V roku 1993 nakrútil s nemeckým režisérom Wolfgangom Petersenom úspešný triler In the Line of Fire (S nasadením života), ktorý sa stal jedným z komerčne najúspešnejších filmov a Eastwoodovi vrátil status neporaziteľného hrdinu na strane zákona.

Režisérsky talent

O dva roky sa ako režisér, herec a producent predstavil v slávnom romantickom filme The Bridges of Madison County (Madisonské mosty, 1995), v ktorom si zahral po boku Meryl Streepová. Tú za stvárnenie hlavnej ženskej postavy ocenili Oscarom.

Nesporný režisérsky talent predviedol aj v ďalších úspešných filmoch ako Mystic River (Tajomná rieka, 2003), alebo Million Dollar Baby (2004), za ktorý dostal druhýkrát Oscara. Pre tento film zložil aj hudbu a stvárnil v ňom hlavnú mužskú postavu.

Zaujímavým Eastwoodovým režisérskym počinom je aj dvojica filmov o dobýjaní japonského ostrova Iwo Jima počas druhej svetovej vojny - Letters from Iwo Jima (Listy z Iwo Jimy, 2006) a Flags of Our Fathers (Zástavy našich otcov, 2006).

Herecky a režisérsky sa podpísal aj pod snímku Gran Torino (2008), v ktorej stvárnil hlavnú postavu - svojského vojnového veterána. Hlavnú úlohu 80-ročného šoféra pracujúceho pre mexický drogový kartel stelesnil v snímke The Mule (Pašerák, 2018), ktorú aj sám režíroval.

Viaceré ocenenia

Okrem Oscarov za filmovú tvorbu jeho umenie vyzdvihli formou aj iných viacerých ocenení. Získal francúzsku cenu Rytier krásnych umení (1985), Pamätnú cenu Irvinga Thalberga (1995) za vysokú kvalitu filmovej produkcie, Čestného Cézara (1998) za celoživotnú tvorbu, alebo tiež cenu za celoživotné dielo na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) v Benátkach v roku 2000.

Zlatú palmu za celoživotné dielo prevzal aj na MFF v Cannes v roku 2009 a v tom istom roku si z MFF v Santa Barbare (USA) odniesol ocenenie Lucky Brand Modern Master Award rovnako za celoživotné filmové dielo.