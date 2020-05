Plzeň pod vedením slovenského trénera rozdrvila Mladú Boleslav 7:1. Slavia rozstrieľala Jablonec

TASR

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Praha 30. mája (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň rozdrvili v sobotňajšom zápase 26. kola najvyššej českej súťaže na domácom štadióne Mladú Boleslav 7:1. Hetrikom sa na vysokom víťazstve podieľal Aleš Čermák. Plzeň si v tabuľke upevnila druhú priečku, Mladá Boleslav je priebežne siedma.

Plzni sa pod vedením Adriana Guľu darí

Domáci položili základ suverénneho triumfu už v prvom polčase, v ktorom si vybudovali štvorgólový náskok. Slovenský tréner Adrian Guľa tak má na lavičke Viktorie stále stopercentnú bilanciu, Plzeň pod jeho vedením vyhrala šiesty ligový zápas za sebou, aj druhý po reštarte súťaže po koronavírusovej prestávke. Okrem toho uspela aj vo všetkých troch dueloch v príprave.

Hráči FK Příbram si pripísali prvé víťazstvo v sezóne na ihrisku súpera, v sobotu triumfovali v Olomouci 2:1. Příbram pred zápasom ťahal šnúru 481 minút bez streleného gólu a nezačal dobre ani u „Hanákov“.

Domácich poslal do vedenia v 38. minúte Lukáš Juliš. O štyri minúty neskôr však vyrovnal po strele z voleja Emmanuel Antwi. Hostia dokončili obrat tesne po prestávke, o triumfe zverencov Pavla Horvátha rozhodol v 51. minúte po rýchlom protiútoku Matej Polidar.

Baník Ostrava v Zlíne remizoval

V ďalšom zápase remizoval Baník Ostrava v Zlíne 1:1, domáci vyrovnali v poslednej minúte zásluhou Adnana Džafiča. Na gól mu prihral slovenský obranca Robert Matejov, ktorý sa dostal na trávnik v 75. minúte.

Na remízu to dlho vyzeralo aj v zápase Liberca so Slováckom. Hostia hrali od 45.+3 minúty bez vylúčeného Michala Kadleca a boli blízko k zisku bodu. V závere však poslal Slovan do vedenia slovenský stredopoliar Martin Koscelník a v nadstavenom čase spečatil jeho triumf Michal Beran.