Tímy La Ligy môžu od pondelka trénovať v kompletnom zložení

V La Lige od pondelka trénujú v plnom zložení.

KK43 Barcelona - Hráč FC Barcelony Lionel Messi (uprostred) a hráči Realu Madrid zľava brankár Thibaut Courtoisa Sergio Ramos v zápase 10. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - Real Madrid 18. decembra 2019 v Barcelone. — Foto: TASR/AP

Madrid 30. mája (TASR) - Kluby najvyššej španielskej futbalovej súťaže môžu od pondelka 1. júna trénovať v kompletnom zložení. Informovala o tom agentúra AP.

Hráči dostali pred dvoma týždňami povolenie trénovať spoločne v skupinách po desiatich, od minulého pondelka sa mohli pripravovať po štrnástich.

La Liga sa znovu rozbehne 11. júna sevillským derby medzi Betisom a FC. V piatok sa na tom dohodli predstavitelia Národnej rady pre šport (CSD), La Ligy a futbalovej federácie (RFEF).

Sezónu, ktorú prerušila pandémia koronavírusu, by mali dohrať cez víkend 18. a 19. júla, no len ak to dovolí situácia v krajine a zostávajúcich jedenásť kôl pôjde hladko, informoval denník Marca.

Aj druhá najvyššia súťaž by sa mala rozbehnúť 11. júna a jej koniec je naplánovaný na 2. augusta. Štart nasledujúcej sezóny je predbežne na programe 12. septembra.