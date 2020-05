TASR

Chára je vďačný za každú príležitosť dohrať sezónu: „Nie všetci môžu pokračovať tam, kde skončili"

Kapitán bostonských hokejistov Zdeno Chára uvítal príležitosť dohrať sezónu NHL.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Boston 29. mája (TASR) - Kapitán bostonských hokejistov Zdeno Chára uvítal príležitosť dohrať sezónu NHL. Termín reštartu zatiaľ nie je stanovený, v zámorí sa špekuluje o závere júla či začiatku augusta, víťaz Stanleyho pohára by mal byť známy najskôr v septembri.

Pandémia nového koronavírusu prerušila profiligové dianie 12. marca. „Musíme byť vďační za každú šancu, ktorú dostaneme. Keď sa pozrieme na osobné a pracovné životy ďalších ľudí, nie všetci môžu pokračovať tam, kde skončili," citoval 43-ročného slovenského obrancu portál bostonglobe.com.

Z trofeje sa radoval aj Boston

V prípade reštartu naskočia mužstvá priamo do play off. Prerušená základná časť sa nebude dohrávať a vedenie NHL už udelilo sezónne trofeje, z ktorých sa radovali aj v Bostone.

Slovenský brankár Jaroslav Halák a Fín Tuukka Rask získali William M. Jennings Trophy pre dvojicu chytajúcu za tím s najnižším počtom inkasovaných gólov, Čech David Pastrňák spoločne s Rusom Alexandrom Ovečkinom z Washingtonu dostali ocenenie Maurice Richard Trophy pre top kanoniera základnej časti.

Bruins získali Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti, napriek tomu môžu klesnúť v nasadení do play off až na štvrtú priečku.

Formát nebude perfektný

Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii majú na základe percentuálneho bodového zisku istý priamy postup do 2. kola, no predtým medzi sebou odohrajú miniturnaj a ten rozhodne o nasadení: „Formát nebude perfektný. Treba si však uvedomiť, že k prerušeniu ročníka došlo nečakane, tímy neodohrali rovnaký počet zápasov a bolo potrebné nájsť nejaké riešenie. V tomto momente ide pravdepodobne o najlepšiu alternatívu. Dotkne sa to všetkých účastníkov, no nedá sa z toho nikoho viniť.“

Chára sa už vrátil do Bostonu zo svojho domu na Floride, kde pobýval aj s rodinou. V štáte Massachusetts platí dvojtýždňová domáca karanténa, ale skôr ako o dva týždne sa neotvoria ani tréningové centrá klubov NHL:

„Na Floride aj v Bostone dodržiavame všetky pravidlá. Som šťastný, že som mohol prežiť čas s rodinou, každý deň som sa hral s deťmi a sledoval som, ako sa učia nové veci. V takejto situácii získate nadhľad nad rutinou, ktorá vás zamestnáva dlhý čas. Uvedomíte, že nie vždy môže byť všetko perfektné.“