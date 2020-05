TASR

Bratislava: V Rači spúšťajú budúci týždeň novú službu Verejný bicykel

V bratislavskej Rači spúšťajú budúci týždeň nový projekt zdieľania bicyklov – Verejný bicykel.

Bratislava 30. mája (TASR) – V bratislavskej Rači spúšťajú budúci týždeň nový projekt zdieľania bicyklov – Verejný bicykel. Systém bude fungovať na báze „free floating“, teda bez potreby dokovacích staníc. K dispozícii bude 60 bicyklov, v prípade potreby nie je do budúcna vylúčené, že sa ich počet zvýši. O spustení služby sa pôvodne uvažovalo už v apríli.

„Bicykle nebudú mať dokovacie stanice a bude ich možné odložiť kdekoľvek na verejne dostupnom a dobre viditeľnom mieste, kde nebudú prekážať premávke ani chodcom v rámci vymedzenej zóny,“ uviedla pre TASR Ema Mária Ondrušková z račianskeho miestneho úradu.

Výhodou služby má byť aj to, že poskytuje dáta o pohybe užívateľov, ktoré môže mestská časť využiť na vybudovanie stojanov v najvyťaženejších lokalitách.

Za novou službou stojí spoločnosť Antik Telecom, ktorej ambíciou je ponúknuť alternatívnu formu dopravy všade tam, kde samospráva usúdi, že takáto služba bude pre občanov užitočná.

Spustenie projektu Verejný bicykel je zároveň naplánované aj v susednej mestskej časti Vajnory. Predbežne sa spomína jún, keď by sa k projektu malo vyjadriť miestne zastupiteľstvo, obdobne ako to bolo v Rači. Výhľadovo sa so službou uvažuje aj v Novom Meste.