TASR

Dnes o 08:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Druhý pokus štartu misie Demo-2 do vesmíru uvidia opäť naživo diváci Dvojky

Let historicky prvej vesmírnej lode súkromnej výroby v stredu 27. mája pre nepriaznivé počasie nevyšiel. Druhý pokus je naplánovaný na sobotu 30. mája

Bratislava 29. mája (TASR) - Let historicky prvej vesmírnej lode súkromnej výroby v stredu 27. mája pre nepriaznivé počasie nevyšiel. Druhý pokus je naplánovaný na sobotu 30. mája.

Diváci verejnoprávnej televízie si môžu štart misie Demo-2 z americkej Floridy pozrieť naživo na Dvojke v rámci relácie Experiment. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.

Diváci spoznajú astronautov

Špeciálne vydanie Experimentu sprostredkuje dianie pred štartom, diváci uvidia samotný let modulu Crew Dragon a spoznajú astronautov na palube - Boba Behnkena a Douga Hurleyho.

„Hosť relácie - astronóm Jiří Šilha z Univerzity Komenského v Bratislave bude spomínať na prvý let do vesmíru a dá odpoveď na otázku, kedy sa komerčné lety do kozmu stanú realitou,“spresnila Rusnáková.

Reláciu moderuje Gregor Mareš, ktorý sa podľa vlastných slov nesmierne tešil aj na stredajší štart: „Je to výnimočný pocit môcť byť pri niečom tak špecifickom, ako je priamy prenos štartu vesmírnej lode s ľudskou posádkou. Živé vysielanie je pre mňa ako moderátora ešte zaujímavejšie, pretože vtedy som skoncentrovaný na 120 percent.“

Aj na webe a Facebooku

Talkshow o vede Experiment s podtitulom Naživo z vesmíru 2 prinesie verejnoprávna televízia v sobotu o 20.50 h na Dvojke. „Ak by ani tentoraz štart misie Demo-2 nevyšiel, Dvojka odvysiela špeciál relácie Experiment do tretice – v nedeľu 31. mája večer,“ uzavrela Rusnáková.

Živé vysielanie bude streamované aj na Facebooku a webe rtvs.sk.