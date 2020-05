Školy v Taliansku sa otvoria v septembri, deti budú nosiť rúška

TASR

Talianska ministerka školstva Lucia Azzolinová sľúbila vo štvrtok večer študentom, že sa v septembri budú môcť vrátiť do školských lavíc.

Rím 29. mája (TASR) - Talianska ministerka školstva Lucia Azzolinová sľúbila vo štvrtok večer študentom, že sa v septembri budú môcť vrátiť do školských lavíc. Informovala o tom agentúra AP.

Azzolinová vo verejnoprávnej televízii RAI povedala, že školopovinné deti v celom Taliansku od septembra budú opäť počúvať „školské zvonenie“. Dodala pritom, že žiaci starší ako šesť rokov, budú musieť na tvárach nosiť ochranné rúška a od svojich spolužiakov udržiavať bezpečný odstup.

Školy sa v Taliansku zatvorili ešte začiatkom marca v rámci preventívnych obmedzení prijatých na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Práve Taliansko bolo v rámci Európy prvotným ohniskom nákazy koronavírusu.

Tamojšia vláda tento mesiac začala s uvoľňovaním opatrení, a to v nohých odvetviach každodenného života. Otvoriť sa už mohli napríklad múzeá, reštaurácie, bary, knižnice i obchody.

To však neplatí pre talianske školy ktoré ostatnú zatvorené až do konca akademického roka. Jedinú výnimkou majú v tomto smere študenti posledného ročníka stredných škôl. Tí sa do školy vrátia 17. júna, aby absolvovali ústne maturitné skúšky.

Aj Španieli uvoľňujú opatrenia

Španielska vláda vo štvrtok informovala, že od pondelka uvoľní ďalšie obmedzenia zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu a až 70 percentám občanov umožní od tohto dátumu opätovne navštevovať reštaurácie, plavecké bazény aj nákupné centrá.

„Údaje sa vyvíjajú veľmi dobre,“ uviedol na tlačovej konferencii koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón, ktorého citovala agentúra AFP.

Španielsko vo štvrtok hlásilo v rámci denného prírastku - za posledných 24 hodín - len 182 nových prípadov nákazy koronavírusom a 38 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Celkovo už v tejto krajine zaznamenali 27.119 úmrtí a 237.906 prípadov nákazy.

Španielsko zaviedlo v reakcii na šírenie koronavírusu ešte v marci prísne obmedzenia pohybu. Od 11. mája však začalo s ich postupným uvoľňovaním, ktoré by malo - vo fázach - pokračovať až do konca júna. Od pondelka tak krajina vstúpi do druhej fázy uvoľňovania opatrení, informuje AFP.

Táto fáza sa bude týkať celej Andalúzie i regiónu Valencia, taktiež veľkej časti Katalánska aj Baleárskych i Kanárskych ostrovov, oznámilo ministerstvo zdravotníctva. Uvoľnenie opatrení celkovo pocíti približne 70 percent populácie.

Na zmienenom území bude umožnené otvoriť pre verejnosť plavecké bazény s obmedzeným počtom návštevníkov a tiež sprístupniť pláže, na ktorých však budú musieť ľudia dodržiavať prinajmenšom dvojmetrové rozstupy.

Otvoria sa aj kiná, divadlá a obdobné inštitúcie, prijímať však budú môcť len tretinu zo svojej maximálnej kapacity návštevníkov. Znovu sa budú môcť otvoriť - avšak s limitovaným počtom zákazníkov - aj nákupné centrá a tiež vnútorné priestory reštaurácií.

Pre zhruba tretinu obyvateľov vrátane ľudí žijúcich v dvoch koronavírusom najviac zasiahnutých oblastiach, a síce vo veľkomestách Madrid a Barcelona však aj naďalej zostane platiť len prvá fáza, a to miernejšie uvoľnenie obmedzení.

V Španielsku sa v stredu začal desaťdňový štátny smútok za obete koronavírusu. Ide o vôbec najdlhší štátny smútok od návratu Španielska k demokracii v druhej polovici 70. rokov.