TASR

Dnes o 15:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rakúsko ruší od 15. júna povinné nosenie rúšok

V Rakúsku prestane platiť od 15. júna povinnosť nosiť ochranné rúška, ktorú zaviedli v súvislosti s bojom proti šíreniu nového koronavírusu.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz s ochranným rúškom — Foto: TASR/AP

Viedeň 29. mája (TASR) - V Rakúsku prestane platiť od 15. júna povinnosť nosiť ochranné rúška, ktorú zaviedli v súvislosti s bojom proti šíreniu nového koronavírusu.

Rakúšania ich však musia naďalej nosiť v lekárňach, na úradoch, v službách a pri podujatiach s veľkým počtom ľudí, kde nie je možné dodržať minimálne metrový odstup. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii rakúsky kancelár Sebastian Kurz, píše agentúra APA.

Bez rúšok už aj v obchodoch

Povinnosť nosiť rúška odpadá v gastronómii, v obchodoch, supermarketoch aj v školách. Rakúsko predĺžilo aj otvárací čas reštauračných zariadení - tie smú byť od budúceho týždňa otvorené do 01.00 h. Platiť prestane aj obmedzenie počtu zákazníkov pri jednom stole - doteraz mohli pri jednom stole sedieť štyria ľudia. Zachované však musia zostať rozstupy medzi jednotlivými stolmi, uviedol portál OE24.

„Tak ako počty nakazených klesajú, môžu sa znova začať zvyšovať. Nemali by sme byť preto ľahkovážni,“ varoval Kurz. Dodržiavanie hygienických pravidiel by malo byť na osobnej zodpovednosti ľudí, poznamenal.

Otvorili hotely, penzióny a kempingy

„Všade tam, kde je to možné, dodržiavame metrový odstup a nepodávame si ruky. A samozrejme tak ako predtým platí: hygiena, dezinfekcia, nosenie rúšok pri zhromaždeniach ľudí. Je to vhodné, hoci to už nie je povinné, ale na vlastnej zodpovednosti,“ zhrnul.

Rakúsko otvorilo v piatok znova hotely, penzióny a kempingy s tým, že je potrebné dodržiavať pravidlá spoločenského odstupu a hygienické opatrenia, napísala stanica ORF.

Vírus ešte nie je preč

Minister zdravotníctva Rudolf Anschober uviedol, že v Rakúsku je momentálne 549 aktívnych prípadov nákazy, z toho 25 pacientov leží na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Varoval však, že pokles počtu nakazených ešte neznamená, že vírus je preč.

Viac než dve tretiny pozitívne testovaných totiž nemali žiadne symptómy ochorenia COVID-19. Podľa slov Anschobera pandémia SARS-CoV-2, ktorá zasiahla celý svet, ešte pod kontrolou nie je.