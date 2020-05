VIDEO: Japonka, Jamajčan a Egypťan snívajú o ceste do Banskej Štiavnice. Na vydarenom videu lákajú návšteníkov

Keď sa povie Banská Štiavnica, mnohí Slováci si predstavia len uličky najromantickejšieho miesta na Slovensku. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Banskobystrickým samosprávnym krajom prišla s originálnou kampaňou, ako ukázať, že Banská Štiavnica ponúka oveľa viac. Pomocou videa, na ktorom ľudia zo zahraničia hovoria o svojich cestovateľských snoch, poukazuje na to, že kým oni snívajú o návšteve krásnych miest v regióne, my si to môžeme splniť už dnes!