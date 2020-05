Dominika Pacigová

Keď fenka stretla osirelé mačiatka, okamžite si ich adoptovala. Tieto zábery rozcítili ľudí po celom svete

Už dlhé roky sa traduje, že psy a mačky môžu byť najväčšími nepriateľmi. Neplatí to však vo všetkých prípadoch.

Dokonalý vzťah fenky a mačičiek. — Foto: Facebook - Kendal Hall Benken

LAFAYETTE 30. mája - Kendal Benken neskutočne miluje zvieratá. Adoptovala si fenku, ktorej dala meno Truvy. Keď na internete videla, že tri mačiatka potrebujú pomoc, ani na sekundu nezaváhala. Zobrala si ich do dočasnej opatery. Mnohí by si však mysleli, že psík sa s mačiatkami neznesie, no opak je pravdou, uvádza portál The Dodo.

Nádherný vzťah medzi fenkou a mačiatkami

Truvy sa stará o malé mačiatka ako o vlastné. Sleduje každý ich pohyb a znepokojuje ju, keď sa niekto k nim priblíži. „Keď som ich kŕmila, Truvy som musela dať do inej miestnosti. Keď som ju pustila naspäť, skontrolovala ich, očistila a oňuchala. Stali sa akoby jej vlastníctvom. Úlohu matky berie veľmi vážne,“ povedala Kendal Benken.

Truvy trávi s mačiatkami všetok čas. Nikdy ich nenechá osamote a dáva im všetku svoju lásku. Okrem toho nedovolí, aby sa k jej miláčikom priblížil iný pes.

S mačiatkami má nezvyčajný vzťah. „Je zaujímavé, že má tak silný materský inštinkt, keďže nikdy nemala šteniatka. Myslím si, že je to neskutočne milé,“ dodala Kendal Benken.