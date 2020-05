Ľubomíra Somodiová

Žena počas pandémie porodila rozkošné identické štvorčatá. Šanca, že sa tak stane je jedna k 15 miliónom

Šanca mať identické štvorčatá počaté prirodzeným spôsobom je jedna k 15 miliónom.

Identické štvorčatá Marrovcov. — Foto: isntagram/themarrthemerrier

TEXAS 31. mája - Keď Jenny a Chris Marrovci prišli na prvý ultrazvuk, aby si prvýkrát pozreli svoje prvorodené dieťa, všimli si zarazený výraz svojej doktorky. Prirodzene im prebehlo mysľou, že niečo nie je v poriadku.

„Pomyslela som si, že mu nebije srdce, ale doktorka mi povedala, že zaznamenala tlkot srdca,“ spomína 35-ročná Jenny. „Po tom povedala, že v bruchu sú tri deti,“ dodala.

Obaja rodičia sú pritom jedináčikovia a v rodine nemajú žiadne dvojčatá, nieto ešte trojičky. Boli šokovaní. O týždeň šli na ultrazvuk opäť. Ukázalo sa, že dokonca čakajú štvorčatá. „Robila som si srandu, že nabudúce sa už nevrátim, lebo mi povedia, že budeme mať pätorčatá,“ priznáva Jenny.

Šanca jedna k 15 miliónom

Lekári im povedali, že Jenny pod srdcom nosí identické štvorčatá. Je to podľa ich slov obrovská rarita. Odhaduje sa, že po spontánnom počatí existuje šanca 1 k 15 miliónom.

Všetky štyri deti zdieľali jednu placentu. Nieslo to v sebe riziko, ktoré spočívalo v tom, že keby bolo jedno dieťa dominantné, mohlo by odňať potravu a priestor zvyšným trom, čo by mohlo mať fatálne následky. Našťastie, nič také sa nedialo a žiadne z detí nebolo výrazne väčšie.

Pandémia

Jenny priznala, že pre pandémiu mala mierne obavy, ako prebehne pôrod. Bála sa, že deti budú mať nový koronavírus a budú preto musieť zostať bez nej a na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Pôrod prebehol v marci cisárskym rezom. Za tri minúty boli všetky deti von z maminho bruška - Harrison (1,08 kg), Hardy (1,19 kg), Henry (1,09 kg), a „najmladší“ a zároveň najmenší Hudson (0,88 kg).

Volajú vtáčatká

„Voláme ich vtáčatka, pretože vyzerajú ako malé vtáčiky,“ prezradil Chris. Tri z detí potrebovali kyslík a všetky štyri zostali na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti asi 10 týždňov.

Nedávno zavítali domov. Chris a Jenny sa zatiaľ učia, ako sa čo najlepšie o všetky štyri deti postarať. Kŕmia ich každé tri hodiny, pričom každé kŕmenie trvá prinajmenšom hodinu.

Na nerozpoznanie

„Každý z nich má svoje charakteristické črty. Ale keď sa pozrieme z diaľky, nevieme ich rozoznať, musíme sa sústrediť na pozorovanie. Našťastie, aspoň Hudson je trocha menší a aj tichší ako ostatní,“ hovorí otecko.

„Boli to veľmi sureálne časy a jedna z tých vecí, na ktorú budeme o niekoľko rokov, keď sa všetko dá do normálu, spomínať ako na šialenú dobu,“ povedal s dodatkom, že chce, aby ich skúsenosť druhým vyčarila úsmev na perách: „Dúfame, že náš príbeh a naši chlapci prinesú rovnako veľa radosti ostatným, ako priniesli nám.“

Zdroj: Today