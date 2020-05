TASR

Prezidentka: Problém sucha je vážny, treba investovať do vodozádržných opatrení

Na realizáciu a podporu vodozádržných opatrení na Slovensku, ktoré by pomohli v boji so suchom a dôsledkami klimatickej zmeny.

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová počas stretnutia s predsedom poľnohospodárskeho družstva GAMA Michalom Žolnom (na snímke vpravo) na poli pri obci Pavlovce nad Uhom — Foto: TASR/Roman Hanc

Pavlovce nad Uhom 28. mája (TASR) – Na realizáciu a podporu vodozádržných opatrení na Slovensku, ktoré by pomohli v boji so suchom a dôsledkami klimatickej zmeny, vyzvala vo štvrtok prezidentka SR Zuzana Čaputová počas návštevy východu krajiny.

Konštatovala, že ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva majú v rámci eurofondov vyčlenené desiatky miliónov eur na takéto opatrenia, či už priamo v mestách a obciach, alebo v krajine. „Je dôležité, aby sa oprávnené subjekty o tieto zdroje uchádzali a, samozrejme, investovali do územia v zmysle predovšetkým vodozádržných opatrení,“ uviedla pre novinárov.

Výjazd do regiónu zamerala hlava štátu najmä na tému sucha, keďže dôsledky klimatickej krízy negatívne zasahujú poľnohospodárov, potravinovú sebestačnosť, ale aj krajinu a lesy. „Máme za sebou pandemickú krízu, čelíme ekonomickej kríze, ale stále si musíme uvedomovať aj prítomnosť globálneho otepľovania, čiže klimatickú krízu, s ktorou súvisí aj problematika sucha,“ povedala. V tomto smere môže pomôcť aj individuálny prístup každého, zmena v hospodárení a v urbanizme.

V rámci programu prezidentka vo Svinici (okr. Košice - okolie) hovorila s expertmi Slovenského hydrometeorologického ústavu SHMÚ, navštívila Senianske rybníky s obnovou mokradí v okrese Michalovce, stretla sa s ochranármi a starostami obcí, a na poli pri obci Pavlovce nad Uhom sa rozprávala s predsedom Poľnohospodárskeho družstva Gama Michalom Žolnom.

Farmári podľa nej vnímajú problém sucha veľmi akútne. „Ako mi povedal pán predseda družstva, tak repka, ktorá stojí za nami, by mala byť v skutočnosti o pol metra vyššie, ak by boli normálne hydrometeorologické podmienky. Pokles zrážok, pokles spodnej vody je veľký problém pre poľnohospodárov a treba na to pamätať," uviedla Čaputová počas brífingu.

Program výjazdu hlavy štátu na východ Slovenska pokračuje v piatok (29. 5.) v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a ukážkou vodozádržných opatrení v obci Kladzany (okr. Vranov nad Topľou).

V ďalšom kroku sa chce prezidentka stretnúť s ministrami životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO) a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským (OĽaNO), a to na tému sucha, dôsledkom klimatickej zmeny aj ďalším problémom, ktoré trápia slovenských poľnohospodárov.