Tieto celebrity sa kamarátia už dlhé roky. Dokazujú, že aj hollywoodske priateľstvá môžu vydržať

Niektorí sa už poznajú desiatky rokov, sú priateľmi v dobrom i v zlom a nedajú na seba dopustiť.

Dlhoročné priateľstvá. — Foto: Instagram - jlo / nicolekidman

HOLLYWOOD 30. mája - Ich cesty sa spojili pred niekoľkými rokmi a sú priateľmi do dnešného dňa. Známe celebrity dokazujú, že bez ohľadu na to, kým ste a čo robíte, môžete byť dobrým a lojálnym priateľom. Napríklad Al Pacino a Robert De Niro sa prvýkrát stretli na konci šesťdesiatych rokov 20. storočia, uvádza portál Bright Side.

Tori Spelling a Jennie Garth

Herečky sa stretli na scéne Beverly Hills 90210 v roku 1990. Odvtedy sú neoddeliteľnými priateľkami, ktoré sa podporujú. Trávia spolu svoj voľný čas a sú súčasťou viacerých projektov.

Liv Tyler a Alicia Silverstone

Herečky si spolu zahrali v klipe skupiny Aerosmith v roku 1994. Odvtedy sú blízkymi priateľkami, stretávajú sa a publikujú spoločné fotky.

Reese Witherspoon a Kate Hudson

Prvýkrát sa stretli na premiére filmu The Man in the Moon v roku 1991. Reese priznala, že mama Kate, herečka Goldie Hawn, bola jej vzorom, keď začínala svoju hereckú kariéru. „Som doslova jej najväčším fanúšikom,“ povedala známa herečka.

Nicole Kidman a Russell Crowe

Ich cesty sa spojili v roku 1992 na grilovačke u Naomi Wattsovej. Na párty sa Rusell stretla s Tomom Cruisom, v tom čase manželom Nicole. Odvtedy sú dobrými priateľmi.

Zach Braff a Donald Faison

Priateľmi sú už od roku 2001. Na sociálnych sieťach zdieľajú z času na čas spoločné fotografie. Majú aj vlastný podcast s názvom Fake Doctors, Real Friends With Zach + Donald.

Jennifer Lopez a Leah Remini

Spoznali sa už dávno predtým, ako hrali vo filme Nová Šanca (Second Act). V roku 2004 ich zoznámil Marc Anthony. „Milujem túto osobu. Táto osoba ma rozosmieva,“ povedala Jennifer.

Kirstie Alley a John Travolta

Prvýkrát sa stretli v roku 1989. V tom čase bola Kirstie vydatá a priznala, že k Johnovi niečo cítila. Uvedomila si, že má svojho partnera a odvtedy sú spolu s Johnom veľmi dobrými priateľmi.

Al Pacino a Robert De Niro

Ide pravdepodobne o jedno z najdlhších priateľstiev. Herci sa prvýkrát stretli na konci šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď začínali svoju hereckú kariéru.