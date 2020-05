Lenka Miškolciová

Včera o 17:29 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Moderátor Šorty baví ľudí vtipnými imitáciami: Nikdy ľudí nezosmiešňujem, začal som politikmi, no budem imitovať aj známe osobnosti

Práve v čase karantény si moderátor známeho rádia našiel ešte väčšie publikum, ktoré baví svojimi imitáciami. V rozhovore prezradil aj to, či a ako plánuje s imitáciami pokračovať.

BRATISLAVA 29. mája - Stále viac obľúbený moderátor, hudobný interpret a jedinečný imitátor, to je Dušan Berky alias Šorty. Prerazil tým, že výborne napodobňoval slovenských umelcov. Od detstva chcel, aby ľudia poznali jeho meno, zažil šikanu v škole, či diskrimináciu pri hľadaní zamestnania. No to všetko ho dostatočne posilnilo, aby si išiel svojou cestou, zostal sám sebou a využil všetky šance, ktoré dostal. „Človek by nemal zabúdať, v čom je dobrý“, hovorí. Vďaka snúbenici začal na sebe viac „makať“ a zároveň pochopil, čo je v živote najdôležitejšie. V súčasnej dobe si aj „vďaka“ koronavírusu čím ďalej viac získava publikum svojimi vtipnými, imitátorskými videami.

Kedy si sa začal venovať imitátorstvu?

V detstve, v období, keď som ešte ani nemutoval. Rád som sledoval správy a nejako sa to na mňa nalepilo. Imitoval som známych politikov vtedajšej éry a predvádzal som to v kruhu rodiny na oslavách. Všetci sa zabávali. Tiež som sa venoval beatboxu a do toho som zapájal vtipné imitácie, tým som zaujal. Aj do rádia som sa dostal tak, že som nahral imitácie známych raperov pre jeden indoorový festival, vďaka čomu ma pozvali ako hosťa do rannej šou a nakoniec zobrali do tímu. To bol veľký zlom pre mňa.

Nemajú známi ľudia problém s tým, že ich imituješ?

Už dávnejšie sme v rádiu, v rámci prvoaprílového vysielania, robili rozhovory s osobnosťami, ktoré som daboval a vo vysielaní som im telefonoval, pričom som sa s nimi rozprával práve ich hlasom. Telefonoval som napríklad s Ďurom Kemkom a Patrikom Švajdom. Všetci reagovali pozitívne. Dôležité je, že som nikoho nezosmiešňoval. Snažím sa ich len imitovať a použiť ich brepty alebo charakteristické znaky. Ešte sa mi nestalo, aby som mal negatívnu odozvu.

Čo je tvojou najväčšou métou v živote?

Chcel by som sa zdokonaliť v angličtine. A samozrejme, vydať nový projekt digitálnou formou alebo na CD. Budem rád, ak moja hudobná tvorba, ale aj imitácie budú ďalej baviť všetky generácie. A aby bola moja rodina zdravá a šťastná, ale to chce predsa každý.

Cítiš potrebu pozitívne ovplyvňovať svoje publikum? Šíriť osvetu, podporovať a usmerňovať?

Určite áno. Mám tisíce sledovateľov na Instagrame a Facebooku, čo považujem za dosť veľké publikum a určite je pre mňa dôležité s nimi komunikovať. Počas momentálnej situácie sa snažím motivovať ľudí, aby dodržiavali všetky nariadenia a opatrenia, aby sme čo najskôr mohli začať normálne fungovať. Je dôležité, aby každý z nás bol zodpovedný a nebral to na ľahkú váhu. Niekedy mladí nepotrebujú počuť len raperov a ich hudbu, ale aj usmernenie v živote. Cítim zodpovednosť a snažím sa svoje sociálne siete využívať čo najlepšie.

Šorty „v skratke“ Najobľúbenejší imitátor: Eklips v rámci svetových imitátorov a čo sa týka slovenských, tak už menej aktívni, ale Rasťo Piško a Robo Kaizer TOP album: The Weekend - After hours Skladba, ktorá ma vždy pozitívne naladí: Delik - Slzy šťastia Moja NAJ komédia: Všetky komédie s Jimom Carreym a Adamom Sandlerom, odporúčam tiež „My sme Millerovci“ TOP videohra: Uncharted 4 Seriál, na ktorý nezabudnem: španielsky seriál Papierový dom (La casa de papel) Môj typický denný rituál: dať si chutné jedlo, IQOS

Kto ťa v živote najviac posunul dopredu?

Za posledné 4 roky je to jednoznačne moja snúbenica. Keď som sám nevedel, ako ďalej, ona ma potiahla a povedala mi, ako sa to dá. Naučila ma vyjsť z mojej komfortnej zóny, doviedla ma k tomu, aby som bol aktívnejší. Okrem Zuzky ma posunula dopredu aj práca v rádiu, ktorá ukázala, že nie som len imitátor, ale aj moderátor a spevák.

Akú vlastnosť si na sebe najviac ceníš a najviac ju oceňujú druhí?

Zmysel pre humor. Na Slovensku a v Čechách nie je veľa imitátorov a vidím, že ľudí to baví. Všetci ma motivujú, aby som imitátorských videí robil oveľa viac. Plánujem založiť YouTube kanál, na ktorom by som imitoval známe osobnosti.

Šorty má za sebou aj niekoľko úspešných skladieb. Foto: Adn

Čo ťa najviac potešilo uplynulé roky?

Založenie rodiny, je to najväčší zázrak života. Z pracovnej oblasti ma teší, že minuloročný hit Ja sa cítim dobre sa stal najpopulárnejším letným hitom za rok 2019 podľa viacerých rebríčkov. Rovnako mám veľkú radosť zo spolupráce s Egom na skladbe Tamagoči, ktorá sa stala najlepšie „vytestovanou“ slovenskou pesničkou v slovenskom rádiovom éteri. Nefunguje to totiž tak, že si v rádiu „niekto“ zmyslí ako často sa bude daná skladba hrať. Je to na základe testovania vybranej vzorky ľudí, ktorí o obľúbenosti a hranosti rozhodujú hlasovaním. Počas pár mesiacov sa skladba Tamagoči hrala takmer každú hodinu, čo bolo pre mňa splnením obrovského sna a určite by som to chcel ešte dokázať.

Ako sa zmenil tvoj život po vypuknutí koronavírusu?

Koronavírus mal na mňa dosť negatívny vplyv, keďže som prišiel o každodenné vysielanie a tým aj podstatnú časť príjmov. Stále ale vysielam aspoň cez víkendy od ôsmej do trinástej. Verím ale, že keď to celé prejde, znova dostanem svoj vysielací čas a budem opäť v hre. Teraz sa cítim trochu ako outsider, ale mohlo to dopadnúť aj horšie, mohol som prísť o prácu. Lebo aj také veci sa dejú. Ešteže 2-3 krát týždenne chodím do štúdia a pracujem na novom projekte. Klipy sa začnú točiť, až keď sa bude môcť.

Ovplyvnilo to nejakým spôsobom tvoje pracovné tempo?

Pochopiteľne sa spomalilo, ale chcem byť pripravený na čas, kedy budem môcť pracovať naplno. Až taká tragédia to nie je.

Zmenil sa tvoj životný štýl? Robíš niečo inak, ako bežne?

Keďže môj vysielací čas boli 3 hodiny denne, a okrem toho som nemal veľa ďalších aktivít, môj život bol hracia konzola, Netflix a rodina. A teraz sa to znásobilo. Ale pribudla mi aj nová činnosť, chodím sa bicyklovať. Na Vianoce som dostal od Zuzany nový bicykel, takže si brázdim po Rovinke, na hrádzi smerom na hradisko, kde je veľmi pekná trasa. Zatiaľ sa len rozbieham, lebo moja kondícia je na úrovni deduška a určite si ju chcem zlepšiť.

Sú neresti, ktorých sa nevieš zbaviť?

Chcem viac pohybu. Začať cvičiť. Dostať sa do bodu, keď ma cvičenie začne baviť a stane sa rutinou v mojom živote. Neresťou je aj fajčenie, to sa mi podarilo aspoň podstatne obmedziť. Úplne som sa vyhol klasickým cigaretám a aj v tejto chvíli mám v ruke IQOS a prechod naň beriem ako pozitívum. Je to určite lepšie a nesmrdím. K prechodu ma motivovala moja Zuzka, ktorej prekážal pach z cigariet. Nikdy som nemal rád silné cigarety a keďže som predtým fajčil len tie mentolové, prechodom na IQOS som pri mentole aj ostal.

Článok bol pripravený v spolupráci s PR.Konektor.