Monika Hanigovská

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Len 7-ročný chlapec príkladom: Nemohol sa pozerať na odpadky pri mori a urobil, čo majú robiť dospelí

Malý bojovník za čistotu bol najprv veľmi nahnevaný a sklamaný. Potom sa chopil príležitosti a vyčistil pláž.

Vďaka chlapčekovi ostala čistá pláž. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

CASTALLAMMARE DI STABIA 31. mája – Niektoré deti by nám všetkým mohli ísť príkladom. Posledným takýmto detským počinom je krásny príklad iba 7-ročného talianskeho chlapca, ktorý sa nemohol nečinne pozerať na znečistenú tamojšiu pláž.

Mohol sa hrať, ale on zobral detskú lopatku a znečistenú pláž sám vyzbieral od odpadkov a špakov z cigariet. Všetko to zachytila mama, ktorá si doslovne vyliala srdce nad tým, ako sa správajú niektorí ľudia.

Chlapec navrhol, že vyčistí pláž. Foto: Facebook/Carmen Iervolino

Chcel vrecko a lopatku

Matka malého bojovníka Carmen Lervolino sa ráno vybrala na pláž v komúne Castellammare di Stabia pri Neapole. Nielen na jej zdesenie ju našla znečistenú. „Dnes ráno o 9:00, krištáľovo čisté more, no pláž je nanič kvôli necivilizovaným ľuďom,“ uviedla na Facebooku a ako dodala, jej syn sa na to nemohol ďalej pozerať.

„Môj syn, 7-ročný chlapec (veľmi nahnevaný a sklamaný), chcel vrecko. Takto ‚vyzbrojený‘ lopatkou sa rozhodol, že odpad treba odstrániť, aby neznečisťoval more, a tak sme lovili odpad a ohorky z cigarety,“ vyznala sa na sociálnej sieti.

Chlapca na pláži privítali odpadky. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

Mohol sa hrať, on sa pustil radšej do upratovania. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

Mohol sa hrať, on sa pustil radšej do upratovania. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

Mohol sa hrať, on sa pustil radšej do upratovania. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

Takáto čistá pláž ostala po jeho upratovaní. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

Takáto čistá pláž ostala po jeho upratovaní. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

Od mami si vypýtal detskú lopatku a vrecko. — Foto: Facebook/Carmen Iervolino

„Mnohí dospelí by mali začať používať rozum a vidieť veci očami dieťaťa. Ako matka som im vravela vždy o životnom prostredí,“ dodala. Jej príspevok medzi používateľmi Facebooku zaznamenal veľký ohlas.