Tímea Gurová

Dnes o 12:49 Fínski vedci vytvorili proteín, ktorý môže úplne nahradiť palmový olej a zamedziť vyrubovaniu dažďových pralesov

Vedci sa roky snažia prísť na to, ako nakŕmiť miliardy ľudí na svete bez toho, aby sa ničila planéta skleníkovými plynmi.

Fínski vedci veria, že ich objav bude predstavovať revolúciu v potravinárskom priemysle. — Foto: FB: Solar Foods

HELSINKI 29. mája – Fínski vedci vyrábajú látku zo vzduchu, vody a elektriny, ktorá by mohla predstavovať revolúciu v potravinárskom priemysle. Nový proteínový prášok by totiž mohlo úplne nahradiť používanie palmového oleja a zamedziť tak výrubu dažďových pralesov.

Poľnohospodárstvo je jedným z najväčších producentov skleníkových plynov na svete. Chov hospodárskych zvierat najmä hovädzieho dobytka môže až za 14,5 percenta emisií.

Fínski vedci sa preto snažia nájsť spôsob, ako nakŕmiť miliardy ľudí na svete bez toho, aby trpela planéta.

Orangutány sa kvôli masovému výrubu pralesa dostali do ohrozenia. Obmedzenie palmového oleja v potravinárstve by malo pomôcť. Foto: Pixabay.com

„Aby sme zachránili našu planétu pred zmenou podnebia, musíme prerušiť produkciu jedla a poľnohospodárstvo,“ hovorí generálny riaditeľ Solar Foods Pasi Vainikka pre BBC.

Bez chuti aj uhlíkovej stopy

Výrobu novej bielkovinovej náhrady chce vo svojom závode spustiť do roku 2021. Zdroj bielkovín – Solein – nemá žiadnu špecifickú chuť, môže sa pridať do akéhokoľvek jedla alebo nápoja a jeho výroba zanechá len minimálnu uhlíkovú stopu.

Chov hovädzieho dobytka predstavuje veľkú záťaž pre životné prostredie. Foto: Pixabay.com

Polovicu obsahu prášku tvorí bielkovina, 5 až 10 percent tuky a 20 až 25 percent sacharidy. Prášok by sa v budúcnosti mal používať ako prísada do pekárenských výrobkov, cestovín a ako proteínová náhrada mliečnych a mäsových výrobkov.

„Produkcia Soleinu je stokrát pre klímu lepšia ako produkcia mäsa a desaťkrát lepšia ako rastlinné proteíny. Používa tiež oveľa menej vody,“ píše BBC.

Výrobcovia predpokladajú, že cena prášku by sa do piatich rokov mala dostať na úroveň sóji, čím by vedeli nahradiť aj krmivo hospodárskych zvierat.

Jedlo pre astronautov

Spoločnosť už nadviazala aj kontakt s Európskou vesmírnou agentúrou. Chcela by svoje produkty dostať k astronautom do vesmíru.

Hoci celý proces môže znieť na prvé počutie neuveriteľne, Vainikka zdôrazňuje, že je úplne prirodzený. „Robíme to isté ako rastliny, ale nepotrebujeme slnko,“ dodáva.