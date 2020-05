Monika Hanigovská

Príbeh dievčaťa obletel svet: S chorým otcom odbicyklovala 1200 km, aby ho dostala domov k rodine

Dievča za posledné peniaze kúpilo bicykel, zobralo fľašu vody, jedlo, batožinu a spolu s chorým otcom sa odhodlane pustilo domov. Jej počin si všimla indická cyklistická federácia.

Dievča predviedla nadľudský výkon. — Foto: indianlooknews.com

INDIA 29. mája – Keď 15-ročná Jyoti Kumariová navštívila svojho otca, ešte nemohla tušiť a možno by ani sama neverila, čo prežije v nasledujúce dni. Mladučká Indka si vyšliapala na bicykli neuveriteľných 1200 kilometrov aj so zraneným otcom a batožinou.

Jej vytrvalosť, odhodlanie a priam nadľudský výkon sa dostali do pozornosti médií, tamojšieho športového klubu, ale aj dcéry amerického prezidenta Donalda Trumpa i ľudí po celom svete. Prečítajte si jej príbeh.

Otec Jyoti, Móhan Pavsan sa živil v Nai Dilí ako vodič, avšak pri úraze si zlomil nohu. Dcéra sa preto rozhodla, že otca príde navštíviť. Svetová pandémia však oboch narýchlo čoraz viac uzatvárala.

Otcovi spôsobovali vrásky na čele aj stále stenšujúce sa príjmy a aj to, že v tomto období ho chcela vlastníčka bytu, v ktorom žil, ako nájomcu vysťahovať.

Dievča preto za posledné peniaze kúpilo bicykel, zobralo fľašu vody, jedlo, batožinu a spolu s chorým otcom na jednom bicykli sa vydali na cestu domov do Darbhangy na východe krajiny. Jyoti za 8 dní prešla 1200 km.

„Pätnásťročná Jyoti Kumariová odviezla svojho otca na zadnom ráme bicykla 1200 km do ich rodnej dediny. Je to prekrásny počin vytrvalosti a lásky,“ napísala medzi prvými na twitteri Ivanka Trumpová, dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Bola odhodlaná zobrať otca, počas cesty volala z mobilov okoloidúcich

Ich dopravným prostriedkom bol obyčajný „starý“ bicykel. „Keď som volala z Dillí a povedala som rodine, že so sebou zoberiem aj otca, moja matka zostala napätá, ale ja som bola odhodlaná vrátiť sa domov,“ povedal Jyoti pre ThePrint.

„Majiteľka bytu dokonca otcovi prerušila našu elektrinu. Povedala som jej, aby nás nechala zostať ešte jeden deň a že nasledujúci deň odídeme,“ povedala 15-ročná dievčina.

Osem dní bola rodina veľmi znepokojená. „Jyoti nám priebežne volala z telefónov okoloidúcich - do dňa, keď by sme neprijali jej hovor, nespali sme celú noc," hovorí sestra Pinky pre Indianexpress.

Bude z nej úspešná športovkyňa?

Príbeh si všimla aj Indická cyklistická federácia. „Preukázala nezvyčajnú vytrvalosť, preto sme sa rozhodli, že ju otestujeme. Vraveli sme jej, že v školskej dochádzke môže pokračovať aj v našich akadémiách v Dillí,“ uviedol šéf federácie Onkar Singh pre Hindustan Times.



Vedúci cyklistickej federácie bol „veľmi ohromený“. „Pre pätnásťročné dievča nie je primerané šliapať na bicykli, spolu s svojím otcom počas ôsmich dní v úseku dlhšom ako 1200 km. Ukazuje to jej vytrvalostnú úroveň,“ povedal Singh.

Indická cyklistická federácia chce po skončení karantény priviesť dievča do Dillí, kde by ju chceli otestovať. „A potom je na nej, či sa chce venovať cyklistickej kariére,“ pričom by jej dokázali vyjsť v ústrety a presunúť ju aj do iného športového centra tak, aby to mala bližšie k dedine, kde býva.

Napriek tomu mysleli na druhých

Napriek tomu, čo otec a dcéra spolu prežili, majú obaja pochopenie pre druhých ľudí, ktorí nechceli ostať v čase pandémie na jednom mieste, mnohí sa vracali za svojimi rodinami. „Aspoň sme mali jeden starý bicykel. Milióny ľudí išli s nami pešo,“ odkázali médiám.

„Boli tu ľudia bezmocnejší ako my. Ľudia prichádzajúci z Haryany nám povedali, že ani staré bicykle nie sú nikde k dispozícii.“