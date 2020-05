TASR

Dnes o 15:37 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tipsport liga: Čížek sa už do Košíc zrejme nevráti, myslí na návrat do Česka

Český hokejový obranca Václav Čížek strávil v najvyššej slovenskej súťaži takmer šesť sezón, no zdá sa, že ďalšie už nepridá.

Richard Nejezchleb z Nových Zámkov (vľavo) a Václav Čížek z Košíc — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Košice/Praha 28. mája (TASR) - Český hokejový obranca Václav Čížek strávil v najvyššej slovenskej súťaži takmer šesť sezón, no zdá sa, že ďalšie už nepridá. „Obzerám sa najmä po pôsobisku v Česku, keďže chceme, aby sme boli spoločne s deťmi čo najbližšie k rodine,“ uviedol pre TASR.

V košickom klube už v nasledujúcej sezóne nebudú pôsobiť obrancovia Patrik Koch (zamieril do Vítkovíc) a zrejme ani Martin Bučko, ktorému sa skončilo hosťovanie z Pardubíc. Ďalším škrtom v zadných radoch „oceliarov“ bude pravdepodobne Čížek. Skúsený obranca strávil v Košiciach uplynulé tri sezóny. Po predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 vytušil, že nezapadá do koncepcie A-mužstva pre ten nasledujúci.

„Pravdupovediac, nikto so mnou neriešil záujem alebo nezáujem. Iba som dostal správu, že klub bude mať menší rozpočet a bude stavať najmä na domácich hráčov. To je v podstate všetko čo viem. Čakal som na vyjadrenie košického klubu, ktoré dlho neprichádzalo. Aj preto sme dlhšie ostávali v Košiciach. Po tom, čo som dostal správu, že to chcú postaviť na odchovancoch, som zamieril domov. Doma v Česku sme už takmer mesiac," prezradil pre TASR.

Do najvyššej slovenskej súťaže prišiel počas ročníka 2014/2015, predtým pôsobil v českých ligách. Práve v rodnej krajine by rád pokračoval v hokejovej kariére: "Hlavný dôvod je byť čo najbližšie k rodine, k starým rodičom. Počas môjho pôsobenia na Slovensku sme ich videli iba veľmi zriedkavo. Už teraz to vidím, ako si naše deti užívajú čas so starými rodičmi. Vidno, že si navzájom chýbali.“

Hoci svoj ďalší hokejový osud nepozná, na nasledujúcu sezónu sa pripravuje zodpovedne. „Riadne sa pripravujem na sezónu, trénujem dvojfázovo doma v Prahe. Doobeda mám prvý tréning, ktorý je zameraný na bojové športy. Obľúbil som si najmä box, ale trénujem aj zápasenie. Zveril som sa môjmu bratovi, ktorý má s týmto skúsenosti a aj vďaka nemu ma táto príprava naozaj baví. Druhý tréning mám poobede a v ňom čerpám z prípravy, ktorú som v Košiciach absolvoval s trénerom Danom Kičurom,“ uviedol Čížek.

Do slovenskej ligy naskočil v drese Banskej Bystrice, neskôr pôsobil aj v Nových Zámkoch a v Žiline. V lige odohral celkovo 322 zápasov, čo ho v poradí českých legionárov radí na 17. miesto.

„Pôsobením na Slovensku som získal druhý dych. Po angažmáne v HC Most som strácal ilúzie o hokejovom profesionalizme. V tej chvíli som si nemohol vybrať lepšiu zastávku než Banskú Bystricu. Bola tam skvelá partia vo vedení klubu i v kabíne. Aj sme dosiahli pekné umiestnenia, hoci nie najvyššie. Nové Zámky boli v čase môjho pôsobenia na začiatku extraligovej etapy. Nie všetko fungovalo ideálne, ale čo viem, tak sa to tam dosť zlepšilo. V Žiline sme vďaka partii dokázali úspech, ktorým bolo 4. miesto. Košice boli pre mňa najlepšou organizáciou v rámci slovenskej ligy čo sa týka zázemia i ďalších vecí. Odkedy som prišiel do slovenskej ligy, tak môžem povedať, že sa zmenila a išla veľmi nahor. Spočiatku tam bolo dosť outsiderov, ale už sa to vyrovnalo a o titul mohlo hrať viacero tímov."

Ďalšie pôsobenie v Tipsport lige síce nevylúčil, z uvedených dôvodov by sa však rád vrátil bližšie k domovu. „V Česku sú tabuľkové hodnoty hráčov a to mi komplikuje situáciu. Hovoril som aj s vedením BK Mladá Boleslav, ktoré mi chce vyjsť v ústrety. Žiaľ, niektoré kluby spolu nemajú dobré vzťahy, preto je ťažšie nájsť tím, do ktorého by sa dalo ísť trebárs na hosťovanie,“ poznamenal Čížek.