Gajanová si na kontrolnom tréningu výrazne zlepšila osobák na 600 m

Poprední slovenskí atléti-bežci si v stredu svoju prípravu spestrili kontrolným testom v Novom Meste nad Váhom.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nové Mesto nad Váhom 27. mája (TASR) - Poprední slovenskí atléti-bežci si v stredu svoju prípravu spestrili kontrolným testom v Novom Meste nad Váhom. Sedmička bežcov vrátane minuloročnej tabuľkovej európskej jednotky na 800 m v kategórii do 23 rokov Gabriely Gajanovej a niekdajšej finalistky halových ME aj MS na 400 m Ivety Putalovej absolvovala presne na pravé poludnie šesťstovku, o pol hodinu neskôr potom ešte aj trojstovku.

Ako informovala oficiálna webová stránka Slovenského atletického zväzu, na 600 m mal najviac síl 19-ročný junior Andrej Paulíny. Medailista z EYOF 2017 a ME do 18 rokov 2018 na tisícpäťstovke si časom 1:21,56 min utvoril osobný rekord a do cieľa dobehol pred halovým majstrom SR 2020 na 800 m Matúšom Babulíkom (1:22,94) a nádejným 16-ročným dorastencom Tomášom Grajcaríkom (1:23,48).

Práve domáci bežec potom o pol hodinu neskôr vyhral beh na 300 m za 36,71, pričom časy znova výrazne ovplyvnil silný protivietor v úvodnej stovke po štarte. Druhý bol opäť Babulík (37,58) a tretí Paulíny (37,67).

Gajanová si v Novom Meste na 600 m výrazne zlepšila osobný rekord na 1:29,64 min, pričom jej doterajšie maximum bolo 1:36,23 z roku 2013 a dosiahla ho ako 14-ročná. Putalová oslávila svoje meniny šesťstovkou 1:29,12 min, keď za svojím maximom z 13. mája 2018 v nemeckom Pliezhausene zaostala len o 82 stotín.