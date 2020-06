Inzercia

Malé a stredné firmy môžu nakúpiť kvalitné počítače za lepšie ceny

Ekonomická situácia malých a stredných firiem je často náročné a tieto firmy zvyknú obracať každé euro. Ešte ťažšie to bude v nastávajúcej kríze, ktorá zrejme zmení svet aj ekonomiku. Preto má pre malé a stredné firmy zmysel hľadať riešenia, kde v rozpočte ušetria a usporené peniaze môžu využiť či už na svoj chod alebo ďalší rozvoj. Ušetriť sa dá aj pri nákupe výpočtovej techniky. Ako na to, aby neutrpela kvalita?

Riešením repasované notebooky

Ak ste pojem repasované notebooky ešte nepočuli, tak vedzte, že sú to notebooky, ktoré už síce boli používané, avšak prešli komplexnou revíziou, prípadne úpravou softvéru a hardvéru a sú prakticky ako nové. Keďže však už boli používané, je ich cena prirodzene nižšia než v prípade, ak by firma kupovala úplne nový notebook. A práve toto je riešenie pre firmy, ktoré chcú zefektívniť svoje náklady na zabezpečenie počítačov do svojich kancelárií či výroby.

Prečo riešenie pre firmy?

Repasované notebooky sú riešením pre malé a stredné firmy. A to z dôvodu, že tieto firmy potrebujú počítače určitých parametrov. Ak chcú ušetriť na cene, tak si nemôžu kúpiť malý notebook s najnižšími možnými parametrami. Tak to skrátka nefunguje. Preto sa im oplatí kúpiť si repasované počítače, ktoré ponúkajú dostatočný výkon či operačnú pamäť. A keďže môžeme očakávať, že firmy potrebujú počítačov viac, tak sa im určite vyplatí nakupovať za nižšie ceny.

Kvalita zaručená