Už 85 dní si pomáhame: Tesco darovalo až 37 ton potravín, seniori mohli byť s milovanými aspoň na diaľku

Firemné projekty, o ktorých sme sa dozvedeli vďaka platforme SmartHead zjednodušovali, zachraňovali a spríjemňovali život mnohým z nás. Vďaka iným sme si v tejto pohnutej dobe takpovediac odniesli príjemný úsmev na tvári.

BRATISLAVA 28. mája – Slovensko, malá krajina s veľkou chuťou pomáhať. Koronavírus počas týchto mesiacov ukázal, nielen to, ako si vieme vzájomne pomôcť a myslieť na druhých, ale aj to, že môžeme vždy urobiť viac.

Za 85 dní na pandémiu zareagovali pružne aj niektoré firmy, ktoré priniesli množstvo zaujímavých projektov zacielených nielen na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. V našom seriáli sme vám predstavili už dva články, ktoré sa venujú firmám, ktoré sa chytili príležitosti a pomáhali tam, kde to bolo najviac treba.

Teraz vám predstavujeme ďalšie projekty, ktoré zachránili, zjednodušovali, spríjemňovali život mnohým ľudom, pričom mnohým „vyvolávali“ príjemný úsmev na tvári. Toto sú ďalšie firmy a ich projekty, ktoré by bolo škoda nepoznať.

Odmeňovali zákazníkov za zodpovedné správanie

V tejto mimoriadnej pohnutej dobe sa modrý operátor správal mimoriadne k svojim zákazníkom. O2 odmeňovalo ľudí, ktorí sa v čase pandémie správali zodpovedne a chodili von len nevyhnutne.

O2 operátor nemusel dlho premýšľať nad tým, ako motivovať a urobiť radosť. Kampaň s názvom Zostaň doma a zober dáta nadväzuje na kampaň Dobré dáta, ktorá mala premiéru pri príležitosti jej 10. narodenín.

Mobilný operátor vtedy odmeňoval zákazníkov za dobré skutky, akými boli napríklad podpora kultúrneho predstavenia jeho návštevou, prečítanie dobrej knihy či varenie zdravých jedál.

Kampaň tak dostala úplne nový rozmer. „Dobré dáta sú späť, a to v dobe, kedy sú skutočne veľmi potrebné. Myslím si, že všetci sme si uvedomili, že keď my dospelí pracujeme z domu a naše deti sa z domu učia, dáta míňame akosi rýchlejšie. Sú pre nás často jediným spojením so svetom. Aby nám dáta vystačili nielen na prácu, učenie, ale aj videohovory s našimi blízkymi, s ktorými sa teraz nemôžeme stretnúť, ale aj na hudbu či zábavu, rozhodli sme sa dať jednoduchú možnosť, ako získať dáta navyše. Týmto krokom chceme prispieť našou troškou, uľahčiť ľuďom situáciu a zároveň ich motivovať, aby sa správali nielen zodpovedne, ale aby takto strávený čas bol o čosi príjemnejší. Dokopy 40 GB navyše im môže byť nápomocnými,“ hovorí Lucia Petrášová, šéfka marketingovej komunikácie O2 Slovakia.

Štyri neobyčajné výzvy

O2 sa snažilo ľudí motivovať cez výzvy ako Učíme sa spolu, Hýbeme sa, Myslíme na starších a Podporujeme umelcov. A ako to v praxi vyzeralo?

Modrý operátor cez výzvu Učíme sa spolu ponúkol 10 GB dát tým, ktorí cez web www.dobredata.o2.sk nahrali fotku, na ktorej sa deti učia v domácom prostredí. Výzvu si mohli vyskúšať nielen rodičia - ale aj učitelia, ktorí učili svojich žiakov online.

Výzva s názvom Hýbme sa, motivovala nielen k tomu zotrvať doma, ale najmä urobiť niečo pre svoje telo a myseľ, a to aj napriek obmedzenému priestoru. Výzva mohla v niektorých z nás objaviť tanečného alebo športového ducha. Vo výzve vystúpili azda tí najpovolanejší - tanečník Laci Strike a olympionik Matej Tóth.

Myslíme na starších bola výzva, ktorá sa obracala k najzraniteľnejším skupinám. Nahrádzala čiastočne ľudský kontakt v podobe videohovorov s rodičmi alebo starými rodičmi. Okrem opätovnej blízkosti sa zákazníci mohli tešiť z balíka 10 GB dát, ktorý získali po nahratí fotky na web dobredata.o2.sk.

Hudba má zázračnú silu. Nie nadarmo už v histórii existovala liečba hudbou. O2 výzvou s názvom Podporujeme umelcov spojilo príjemné s užitočným. Okrem pomoci a podpory slovenských umelcov nás v čase pandémie mohla firma O2 odmeniť balíkom 10 GB dát. Stačilo urobiť screenshot svojho playlistu na Tidali, Spotify alebo YouTube. Štyri výzvy si zákazníci modrého operátora mohli užiť až do 15. mája.

Keď jedlo je viac ako pokrm. Stalo sa symbolom súdržnosti a solidarity

V čase koronakrízy nám ukázala firma s rýchlym občerstvením, že jedlo dokáže viac ako len nasýtiť a môže sa stať symbolom solidarity pre tých, ktorí sú v prvej línií. Takou firmou bola McDonald's Slovakia.

Od začiatku prepuknutia pandémie pripravili zamestnanci McDonald's Slovakia viac ako 8 000 porcií obľúbených jedál z vlastnej kuchyne pre pohraničníkov aj zdravotníkov v prvej línii. A ako vznikla pomoc?

„U nás v McDonald's sa strhla vlna pomoci veľmi spontánne hneď v úvode pandémie, pretože filozofia pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, je nám v našej spoločnosti veľmi blízka. Chcela by som vyzdvihnúť proaktívnu pomoc všetkých našich reštaurácií a zamestnancov, ktorí sa do pomoci jedlom zapojili, a to aj napriek tomu, že aj oni sami majú plné ruky práce, keďže fungujeme v obmedzenom režime v rámci McDrive a McDelivery. Patrí im za to obrovská vďaka a uznanie,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR Supervisor McDonald's pre SR.

Firma je hrdá na svojich zamestnancov, ktorí to vykonávali dobrovoľne, ochotne a zo srdca. „Sme veľmi pyšní, že aj napriek zložitej situácii naši zamestnanci zareagovali veľmi rýchlo. Rýchlosť a čas sú v kríze taktiež dôležité a ako sa vraví, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Naši zamestnanci týmto ukázali, že hoci je táto pomoc aj nad rámec náročných pracovných povinností, robia to dobrovoľne, ochotne a zo srdca,“ dodala L. Poláčeková.

Snahu ocenila Renáta Vandriaková, riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislave. „Na jednej strane spoločne bojujeme s vírusom, na ktorý nebol na svete pripravený nikto a na stane druhej sa ukazuje, akí vieme byť súdržní a ako si vieme pomáhať. Nesmierne si vážime pomoc všetkých, ktorí našim zdravotníkom v neľahkých časoch pomáhajú celkom nezištne. Spoločnosť McDonald’s Slovakia každé ráno pripravuje pre našich zdravotníkov v prvej línii občerstvenie, a preto by som chcela v mene našej nemocnice vysloviť vďaku.“

Rozdávali potraviny v tisíckach eur

K firmám, ktoré podali pomocnú ruku v čase COVID-19 sa pridalo aj Tesco. V tejto zložitej dobe prišiel obchodný reťazec s doposiaľ najväčšou mimoriadnou pomocou pre ľudí v ťažkej situácii. Tesco darovalo potraviny v celkovej hodnote 172-tisíc eur v spolupráci s partnermi z neziskového sektora Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Depaul Slovensko a OZ Vagus.

Tesco si uvedomilo význam spolupatričnosti a solidarity v komunitách medzi kolegami aj zákazníkmi. „V ťažkej situácii sa za súčasných mimoriadnych okolností môže ocitnúť ktokoľvek. Popri maximálnom úsilí, ktoré vynakladáme na ochranu zdravia našich zákazníkov a kolegov, sme hľadali cesty, ako ešte viac podporiť rodiny v núdzi. Teší ma, že v spolupráci s našimi dlhodobými partnermi z neziskového sektora sa podarilo nájsť spôsob, ako podať pomocnú ruku tým, ktorí to teraz potrebujú najviac,“ uviedol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Len za posledný týždeň Tesco darovalo viac než 37 ton potravín, z ktorých dokázali pripraviť až 90-tisíc porcií jedla. „Sme veľmi radi, že spolupráca pri darovaní potravinových prebytkov naplno prebieha napriek aktuálne sťaženým podmienkam a vyššiemu pracovnému zaťaženiu kolegov v Tescu. Táto pomoc bola vždy celospoločensky prospešná, no dnes na nej záleží ešte o kúsok viac. Vážime si, že Tesco vytrvalo pomáha rodinám, ktoré to teraz potrebujú najviac. Rovnako sme vďační za mimoriadny dar a urobíme maximum pre to, aby sme čo najlepšie zabezpečili distribúciu jedla a potrebných produktov rodinám v núdzi,“ uviedol Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.

Pomoc sa dotkla aj rómskych rodín v núdzi. Občianske združenie Cesta von sa spojilo s Tescom. Obchodný reťazec reagoval rýchlo a zabezpečil balíčky základných potravín, ktoré sa potom distribuovali komunitám naprieč Slovenskom. Pomoc bola v tomto prípade viac ako preventívna.

„Chcem vám najúprimnejšie poďakovať za vašu neskutočnú pomoc tým, ktorí to naozaj potrebovali. Týmto ľuďom ste pomohli doslova prekonať hlad, nepreháňam,“ poďakoval Tescu Pavel Hrica, výkonný riaditeľ OZ Cesta von. Gesto pomoci si všimlo aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Firmy pomáhali aj nazraniteľnejším. Foto: TASR/AP

Kartičky s nápisom Susedská výpomoc

Pomôcť najzraniteľnejším sa rozhodol aj Kaufland Slovenská republika a to zaujímavým projektom. V predajniach na nástenke s ponukami „Hľadám/ponúkam“ pribudli kartičky s nápisom Susedská výpomoc. Vďaka nim mohli zákazníci ponúknuť svoju pomoc seniorom. Projekt sa šíril medzi ľudmi veľmi jednoduchým spôsobom, do kartičky stačilo vypísať len telefónne číslo.

Od produktov pre ústnu hygienu k osamelým seniorom

Osamelé chvíle seniorom počas koronavírusu sa snažila spríjemniť aj švajčiarska značka produktov ústnej hygieny CURAPROX. Tá počas pandémie zriadila bezplatnú infolinku s názvom CURAPROX myslí na seniorov.

„Naši kolegovia zo Smile Shopov, ktorí momentálne kvôli vládnym opatreniam nemôžu vykonávať svoju bežnú prácu, sa im venujú na bezplatnej infolinke CURAPROX myslí na seniorov. Spríjemňujú im čas osamote, rozprávajú sa s nimi o akejkoľvek neodbornej téme a keď je to možné, radia im, kde zoženú rúška či ako si vybavia nákup bez opustenia domova,“ takto opísala firma svoj projekt v čase vypuknutia koronavírusu na Slovensku.

Podporovali a motivovali aktivity poradcov a tým prispeli na charitatívny účel

Prírodná švédska kozmetika Oriflame Slovensko zaznamenala počas korona krízy pokles objednávok aj aktivity svojich poradcov. Firma preto hľadala spôsob, ako vytvoriť iný dôvod než nevyhnutný nákup kozmetiky a súčasne, ako zapojiť poradcov do takejto pomoci.

Vytvorili preto mechanizmus na motiváciu poradcov, ktorí si naposledy objednali produkty v minulom roku maximálne v januári, aby si objednali teraz a pomohli tak podpore predaja a zároveň prispeli na charitatívny účel.

„Pokiaľ si v aktuálnom katalógu neaktívny poradca objedná čokoľvek, poskytne za neho firma Oriflame Slovensko 1 krém pre zdravotníkov. Vieme, že zdravotníci sú vystavení náročným podmienkam na prácu a neustále používajú dezinfekčné prostriedky a ich pokožka na rukách je vo väčšine prípadov zničená a dehydrovaná. Najrozumnejším riešením pomoci bolo poskytnúť im krémy na regeneráciu pokožky a ochranu rúk.“

Firma s krásou taktiež poskytla finančný dar na nákup ochranných štítov nemocničnému oddeleniu Národného ústavu detských chorôb.

Tablet od srdca

Počas pandémie boli naohrozenejší naši seniori. Tí sa mohli stretnúť počas pandémie nielen s neviditeľným nepriateľom, ale aj s akousi sociálnou oklieštenosťou.

Spoločnosť Philip Morris Slovakia preto vytvorila unikátny projekt darovaných tabletov s názvom Tablet od srdca. Pomocou projektu pomohli vybraným zariadeniam sociálnych služieb, aby sa mohli vidieť so svojimi milovanými aspoň na diaľku pomocou tabletu.

„Uvedomujeme si, aká ťažká pre klientov, ale aj ich rodiny musí súčasná situácia byť a ako silno sa ich vzájomné odlúčenie dotýka, preto sme sa rozhodli pomôcť,“ hovorí Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris, a dodáva: „Aj starší ľudia potrebujú svojich blízkych vidieť a vnímať ich emócie, hoci sprostredkovane. Písomný kontakt alebo telefonát v súčasnej dobe klientom nestačí.“

Podľa predsedu správnej rady ústavu Borisa Šťastného sa projekt stretol s obrovským záujmom. „Denne na každom z tabletov prebiehajú desiatky hovorov rodín s našimi klientmi. Seniorom táto pomoc prináša lásku, radosť a nádej,“ uviedol.

Každý deň darovali tisíc litrov dezinfekcie

Slovensko v čase vypuknutia koronavírusu zažívalo v prvých týždňoch pandémie nedostatok dezinfekčných prostriedkov. Skupina SLOVNAFT začala v dcérskej spoločnosti VÚRUP s výrobou vlastnej dezinfekcie Slovnaft HYGI Fluid. Súčasné výrobné kapacity im umožnili darovať každý deň 1000 litrov tohto prípravku proti šíreniu koronoavírusu tam, kde je to najviac potrebné. Informovala o tom známa firma.

Firma rozdala takmer 33 000 litrov dezinfekcie, pričom skoro 16 000 litrov putovalo do 101 miest a obcí, viac ako 7000 litrov si prevzali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vyše 4500 litrov odovzdali domovom sociálnych služieb, vyše 5000 litrov dostali neziskové organizácie a ďalší žiadatelia.