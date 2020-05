Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Osirelé gorilie mláďa si so svojím záchrancom vytvorilo nádherné puto. Dnes sa pripravuje na život s gorilou rodinkou

Osirelé mláďa našlo oporu vo svojom opatrovateľovi.

Bobga s ošetrovateľom Alvinom. — Foto: Facebook/Limbe Wildlife Centre

KAMERUN 28. mája - Osirelé gorilie mláďa Bobga, ktoré zachránili pracovníci záchranného centra Limbe Wildlife Centre v Limbe v Kamerune, si vybudovalo so svojím ošetrovateľom hlboké puto. Keď Bobgu priniesli do centra, bol ešte veľmi malý.

Personál sa oňho poriadne staral. „Pre osirelú gorilu, akou je Bobga, je dôležité, aby sa cítila so svojím opatrovateľom v bezpečí. Krásny moment, ktorý zachytáva fotografia, ako odpočíva so svojim opatrovateľom Alvinom, nasvedčuje tomu, že sa spolu cítia dobre,“ povedala ešte pred časom pre tlačovú agentúru Caters koordinátorka centra Laura Craddock.

Zoznamovanie sa s gorilou rodinou

Úžasné obrázky odhaľujú, ako sa malá gorila objíma a spí na svojom opatrovateľovi po náročnom dni plnom hľadania potravy, hrania, učenia a šplhania. Situácia bola zachytená pred viac než rokom.

Minulý rok bola mladá gorila premiestnená do záchranného centra Ape Action Africa, aby pokračoval v rehabilitácii a aby sa neskôr mohla stretnúť s novou rodinou goríl. Niekoľko mesiacov s ňou v novom zariadení strávil aj jej hlavný opatrovateľ z Limbe Wildlife Centre.

Zoznamovanie goríl je zdĺhavý proces. V prvej fáze integrácie sú gorily iba vo vizuálnom kontakte. Zdá sa, že Bobga je veľmi priateľský. Hneď pri prvom kontakte prejavil o nových kamarátov záujem a chcel ich upútať.

Postupom času sa mohli stretnúť tvárou v tvár. Neskôr začala malá gorila so skupinou spať. Bobga by čoskoro mohol so svojimi novými priateľmi stráviť aj celý deň vonku v lese.

Bobga skúma priestor pre mladé gorily. O mamu prišiel zrejme v dôsledku pytliactva. Foto: Ape Action Africa/Alex Benitez.

Zdravotné komplikácie

K tejto fáze však zatiaľ ešte nedošlo. Jedno ráno si totiž opatrovatelia všimli, že Bobga kríva. Oddelili ho od zvyšku skupiny, aby ho mohol vyšetriť veterinárny tím. „Röntgen odhalili zlomeninu stehennej kosti a po konzultácii s naším špecializovaným veterinárnym tímom v Spojenom kráľovstve sa rozhodlo, že najlepším postupom je obmedziť pohyb Bobgu, nechať zlomeninu uzdraviť a ďalej monitorovať jeho stav,“ napísala organizácia Ape Action Africa.

Podľa všetkého ho za nohu ťahala jedna z goríl, keď bol hore na spacej plošine. Našťastie, mláďaťu sa už vodí lepšie. Jeho opatrovatelia veria, že to nebude trvať dlho, kým sa vráti do lesa.

Zdroj: Ape Action Africa