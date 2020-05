Sir Alex Ferguson sa v izolácii nenudil, z Lega staval Old Trafford

TASR

Na snímke bývalý tréner Manchesteru United Alex Ferguson — Foto: TASR/AP

Manchester 27. mája (TASR) - Legendárny futbalový tréner Alex Ferguson dlhých 27 rokov tvoril impérium Manchestru United a počas izolácie spôsobenej koronakrízou dostal možnosť opäť vybudovať Old Trafford. Tentoraz však ako stavebnicu z Lega.

Sedemdesiatosemročný Ferguson sa dozvedel, že dánska spoločnosť má v ponuke aj model štadióna Manchestru United a svoj bývalý klub vzápätí požiadal, či by mu jeden kus neposlal.

Podľa manuálu od Lega ide o „náročný stavebný zážitok“ a kompletizácia 3898-dielnej miniatúry Old Traffordu v cene 250 libier trvá viac ako sedem hodín. Balenie zahŕňa dokonca aj slávnu Fergusonovu sochu pred štadiónom, informoval denník The Sun.

S rovnakou stavebnicou má už svoju skúsenosť aj súčasný kouč United Ole Gunnar Solskjaer, ktorého vyzvali na súboj v budovaní štadióna proti niekdajšiemu kapitánovi „červených diablov“ Bryanovi Robsonovi. „Zvládol som to. Ale skôr by som mal povedať - zvládli sme to. Pretože to bola zásluha najmä mojej rodiny. Ja som toľko trpezlivosti nemal,“ priznal Solskjaer.