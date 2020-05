TASR

Prezidentka: Predchádzajúca aj súčasná vláda sa vyrovnali s COVID-19 dobre

Prezidentka SR Zuzana Čaputová — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. mája (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že sa predchádzajúca vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) aj súčasná vláda Igora Matoviča (OĽaNO) vyrovnali so situáciou okolo nového koronavírusu dobre. Podľa jej slov reagovali včas a vhodne.

Povedala to v utorkovej mimoriadnej relácii spravodajského špeciálu TV Markíza. „Následne vláda Igora Matoviča má náročnejšiu úlohu, pretože sa už musí vysporiadať s dosahmi a dôsledkami krízy, ale je to nová situácia pre všetkých. Ale myslím si, že obe vlády si počínali dobre,“ povedala Čaputová, pričom poukázala na výborné výsledky Slovenska v oblasti pandémie.

Nesmieme poľaviť, odkazuje

Pripomenula, že Slovensko poľaviť nesmie a musí rešpektovať odporúčania expertov. „Ak budeme solidárni, ak budeme spolupracovať, môžeme dokázať naozaj neskutočné veci, ako sa ukázalo aj teraz,“ komentovala.

Podľa hlavy štátu situácia ukázala, že by sa malo viac investovať do zdravotníctva, vedy a výskumu. Tiež poukázala na to, aké významné sú nielen zdravotnícke povolania, lekári či opatrovateľky, ale aj predavačky či napríklad vodiči.

Čaputová pripustila, že získanie ekonomickej pomoci bolo pre viacerých komplikované. Na otázku, či by mali byť v nedeľu zatvorené obchody, reagovala, že by bolo potrebné urobiť ekonomický prepočet. Ten by mohol ukázať, čo by takáto situácia priniesla.