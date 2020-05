Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ľudstvo čaká míľnik pri dobývaní vesmíru. Historický štart misie SpaceX si môžete pozrieť aj vy

Štart misie Demo-2 z americkej Floridy odvysiela RTVS naživo na Dvojke od 22:00 v relácii Experiment.

Raketa SpaceX Falcon 9 s vesmírnou loďou Crew Dragon pred štartom z Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Kanaveral na Floride 26. mája 2020. Raketa na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) po prvý raz povezie aj ľudskú posádku. — Foto: TARS/AP

FLORIDA 27. mája - Dnes nás čaká historický míľnik v dobývaní vesmíru. Raketa súkromnej spoločnosti SpaceX vizionára Elona Muska dopraví dvoch amerických astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Pôjde o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie. Navyše ide o prvý komerčný let s posádkou vôbec.

Astronautov Roberta Behnkena (49) a Douglasa Hurleyho (53) vynesie do vesmíru nosná raketa Falcon 9, k samotnej ISS sa dostanú vo vesmírnej lodi Crew Dragon, informovala tlačová agentúra AFP.

Štart je naplánovaný na dnes o 22:33 stredoeurópskeho času. Ak nebudú vhodné podmienky na štart, ďalší by mal byť 30. alebo 31. mája. Termín návratu lode ešte nestanovili. Pri vesmírnej stanici bude však dokovať maximálne do 23. septembra 2020.

Štart na živo

Štart misie z Kennedyho vesmírneho strediska odvysiela RTVS naživo na Dvojke o 22. hodine. „V prípade priaznivého počasia súčasťou relácie budú aj zábery zo štartu kozmickej lode s posádkou z americkej Floridy,“ informovala RTVS s dodatkom, že v prípade akejkoľvek zmeny budú divákov informovať na webe a sociálnych sieťach.

„Spoločne tak budeme môcť sledovať unikátny priamy prenos, počas ktorého uvidíme let od samotného štartu, spoznáme kozmonautov a nahliadneme do tajomného vesmíru. Počas vysielania prinesieme rozhovor s astronómom Jiřím Šilhom,“ avizuje verejnoprávna televízia.

Štart raketoplánu bude možné sledovať aj na webe a Facebooku RTVS, a taktiež aj na Youtube NASA TV či SpaceX.

Nová éra

Ak sa misia vydarí, bude značiť koniec éry, počas ktorej podobné výkony dosahovali iba vládou vlastnené vesmírne lode.

Let je vyvrcholením dlhotrvajúceho tlaku NASA na využívanie kozmických lodí od súkromných spoločností. Od roku 2011 sa NASA, rovnako ako všetky ostatné vesmírne agentúry, musela spoliehať na ruské plavidlo Sojuz, pôvodne navrhnuté v 60. rokoch 20. storočia, aby priviedlo ľudí na obežnú dráhu.