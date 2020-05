Monika Hanigovská

Dnes o 14:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní VIDEO, ktoré obletelo svet: 12-ročný chlapec mal v pätách medveďa. Vedel, ako sa má správať a podarilo sa mu uniknúť

Video zo stretu chlapca s medveďom za krátky čas stihlo obletieť celý svet.

Alessandro bol v pokoji, nekričal a pomaly odchádzal, ako radia odborníci. — Foto: Reprofoto Twitter/Loris Calliari

TRENTINO 27. mája – Video, ktoré zachytáva chlapca a medveďa, stihlo v krátkom čase obletieť svet. Dvanásťročný Talian Alessandro kráča potichšie, bez hluku, krok za krokom, pričom našľapuje veľmi opatrne. Nerobí prudké pohyby a nerobí hluk.

Maco ho na videu odprevádza ešte niekoľko „nekonečných“ metrov. Na chlapcovom držaní tela vidieť isté strnutie, ktoré je prirodzené pre prebiehajúcu situáciu, ale malý turista nepanikári a správa sa najpokojnejšie, ako mu daná situácia dovoľuje. Chlapec pre média stihol vysvetliť, čo je bolo podľa jeho slov najdôležitejšie pri takomto strete.

Rodičia boli vystrašení, chlapec bol pokojnejší

„Z domu sme vyrazili len chvíľku, v horách bolo ešte pár ľudí, inak nikto,“ okomentoval situáciu chlapcov nevlastný otec Federico. Chlapec kráčal neskôr pozadu, keď sa za ním naraz vybral aj štvornohý obyvateľ lesa. Ten sa stihol niekoľkokrát postaviť na zadné nohy.

„Alessandro išiel napred pred nami, ale zrazu bol vzadu a v pätách mal medveďa. Boli sme vystrašení, on však bol úplne pokojný. Zvieratá a príroda sú jeho vášeň," vysvetlil situáciu Federico. Informoval o tom portál novinky.cz.

Milovník prírody sa zo stretnutia teší. „Bolo dôležité ho neohroziť a zmiznúť z dohľadu. Nepozeral som sa mu do očí a myslím, že pochopil, že nie som jeho nepriateľ. Teraz som najšťastnejšie dieťa na svete,“ povedal médiám Alessandro.

Pozoruhodný pokoj nebol náhodný. V rozhovore pre taliansky rozhlas RAI uviedol, že nedávno pozrel video o tom, ako sa správať, keď narazíte na medveďa. „Dozvedel som sa, že ak budete kričať, medveď bude rozrušený a bude oveľa agresívnejší,“ uviedol chlapec.

Ako uvádza renomovaný americký denník The New York Times v skutočnosti Alessandro urobil všetko, čo mal robiť. Držal sa v pokoji, nekričal a pomaly odchádzal, ako radia odborníci.

Ak človek stretne medveďa a on ho ešte nezaregistroval, mal by ustupovať potichu smerom, odkiaľ prišiel, tvrdí odborník. Upozorňuje na to, že pred medveďom netreba nikdy utekať, inak môže zaútočiť.

V žiadnom prípade neutekajte

Je možné, že ak medveď kráča smerom k človeku, ešte ho nezaregistroval a nevie o jeho prítomnosti. „Prihovorte sa medveďovi pokojným, hrubým hlasom. Nikdy na neho nekričte. Urobte tak čo najskôr, aby bola vzdialenosť medzi vami a medveďom v čase oznámenia svojej prítomnosti čo najväčšia,“ vysvetlil pre TASR Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR.

V tejto situácií sa môže medveď postaviť na zadné nohy, nejde však o útok. Chce len človeka lepšie identifikovať zrakom a čuchom. „Ak medveď zaregistruje prítomnosť človeka, zväčša sa otočí a odíde preč,“ dopĺňa Hletko.

Medveď môže pri stretnutí s človekom javiť známky podráždenia. Pokiaľ fučí, hrabe labou, ale neútočí, pravdepodobne človek narušil jeho osobný priestor alebo má v blízkosti medvieďatá. „Medvede pri stretnutí často používajú tzv. ‚bluf attack‘, aby dali najavo svoju nespokojnosť s prítomnosťou človeka. Medveď urobí proti vám krátky výpad a potom náhle zastane. V žiadnom prípade neutekajte,“ hovorí Hletko.

Odborník odporúča hrať mŕtveho

„Ak je však medveď blízko a nezastavuje, a človek vie, že sa nevyhne skutočnému útoku, hrajte mŕtveho. Človek by si mal ľahnúť na brucho, nohy voľne od seba, prsty rúk spojte za hlavou tak, aby chránili šiju,“ radí Hletko. Táto pozícia bude človeku chrániť tvár, krk a životne dôležité orgány. Ochranu pre chrbát a krk môže človeku poskytnúť aj ruksak na chrbte.

„V prípade, že vás medveď prevráti na chrbát, snažte sa okamžite prevrátiť späť na brucho. Keď medveď vycíti, že už nie ste nebezpečný, zvyčajne odíde,“ uzatvára Hletko.